RSMSSB 4th Grade Exam : राजस्थान 53000 ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का फुल शेड्यूल जारी, एडमिट कार्ड पर क्या बोला बोर्ड

RSMSSB RSSB Rajasthan 4th Grade Exam date 2025: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 53749 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19, 20 व 21 सितंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है। एग्जाम से पहले आरएसएमएसएसबी ने परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। साथ ही बोर्ड ने कहा है कि प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की तारीख सही समय पर बता दी जाएगी। चयन बोर्ड ने कहा है कि यदि किस अभ्यर्थी के पहचान पत्र की फोटो तीन साल या उससे अधिक पुरानी है, तो उसे अपडेट करवा लें । परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का चेहरे और प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है, वरना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस भर्ती में 24 लाख 76 हजार आवेदन आए हैं। रिक्तियों में 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें राजस्थान बोर्ड की 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

एग्जाम का शिफ्ट वाइज शेड्यूल

19 सितंबर 2025

सुबह - 10:00 से 12:00 बजे तक

दोपहर- 03:00 से 05:00 बजे तक

20 सितंबर -सुबह 10:00 से 12:00 बजे तक

दोपहर-- 03:00 से 05:00 बजे तक

21 सितंबर 2025

सुबह 10:00 से 12:00 बजे तक

दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक

नियम कायदे जारी

प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच विकल्प दिए जाएंगे: A, B, C, D और E ।

पहले चार विकल्प (A, B, C, D) सही उत्तर के लिए हैं, जबकि पांचवां विकल्प (E) "अनुत्तरित प्रश्न" के लिए है ।

आपको नीले बॉलपॉइंट पेन से इन पांचों में से केवल एक विकल्प को गहरा करना होगा ।

अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, तो आपको पांचवां विकल्प 'E' गहरा करना होगा ।

यदि पांचों में से कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया जाता है, तो उस प्रश्न के अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा ।

यदि 10% से अधिक प्रश्नों में कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया गया, तो अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प भरा है या नहीं, आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा

यहां देखें सिलेबस व एग्जाम पैटर्न

विषय और प्रश्न संख्या

1. सामान्य हिंदी 20 प्रश्न

2. सामान्य अंग्रेजी 15 प्रश्न

3. सामान्य ज्ञान – 70 अंक प्रश्न

– राजस्थान भूगोल – 20

– राजस्थान इतिहास – 20

– राजस्थान कला, संस्कृति

– भारतीय संविधान (5) एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था (5) – 10

– सामान्य विज्ञान – 5

– बेसिक कंप्यूटर – 5

– समसामयिक घटनाएं (भारत 5 और राजस्थान 5) – 10 70 –

4. सामान्य गणित 15

प्रश्न पत्रों का पैटर्न:

1. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे।

2. अधिकतम अंक: 200

3. प्रश्नों की संख्या: 120

4. पेपर की अवधि: दो घंटे।

5. सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।

6. निगेटिव मार्किंग। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा।

7. पेपर का स्तर राजस्थान बोर्ड 10वीं के स्तर का होगा।

विषयवार सिलेबस देखने के लिए क्लिक करें

विषय प्रश्नों की संख्या

सामान्य हिंदी 20

सामान्य अंग्रेजी 15

सामान्य गणित 15

राजस्थान का भूगोल 20

राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति 20

भारतीय संविधान (5) एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था (5) 10

सामान्य विज्ञान 5

समसामयिक घटनाएं 10

बेसिक कंप्यूटर 5

कुल 120

