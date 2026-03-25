rskmp 8th class result MP board 2026: एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं रिजल्ट आज, यहां Roll Number से कर सकेंगे चेक
MP Board 5th, 8th Result 2026: राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP), मध्य प्रदेश आज, 25 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम दोपहर 01:30 बजे घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
MP Board 5th, 8th Result 2026: मध्य प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP), मध्य प्रदेश आज, 25 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नतीजों की घोषणा एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। शुरुआत में रिजल्ट सुबह 11:30 बजे जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन नई अपडेट के अनुसार, अब छात्र अपना स्कोरकार्ड दोपहर 01:30 बजे से आधिकारिक पोर्टल rskmp.in पर देख सकेंगे।
करीब 23 लाख छात्रों की किस्मत का फैसला
इस वर्ष मध्य प्रदेश बोर्ड की 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में राज्य भर से लगभग 23 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चली थीं। बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया है, जिससे छात्रों को समय पर परिणाम मिल सके।
रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका
जैसे ही दोपहर 1:30 बजे लिंक एक्टिव होगा, छात्र और अभिभावक नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'Class 5th Result 2026' या 'Class 8th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रोल नंबर (Roll Number) या अपनी समग्र आईडी (Samagra ID) दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरकर 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
- आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।
पासिंग मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम
मध्य प्रदेश बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में असफल होता है, तो बोर्ड द्वारा उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जाएगी।
पिछले साल (2025) के आंकड़ों पर नजर डालें तो कक्षा 5वीं का कुल पास प्रतिशत 92.70% रहा था, जबकि कक्षा 8वीं में 90.02% छात्र सफल हुए थे। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि इस वर्ष डिजिटल लर्निंग और बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था के कारण परिणामों में और सुधार देखने को मिलेगा।
भारी ट्रैफिक से बचने की सलाह
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर लाखों छात्रों के एक साथ लॉग इन करने से सर्वर धीमा हो सकता है। ऐसी स्थिति में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे थोड़ी देर बाद प्रयास कर सकते हैं या वैकल्पिक वेबसाइटों जैसे mpresults.nic.in या mpbse.nic.in पर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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