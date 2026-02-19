ITI वालों के लिए रेलवे में 5349 मौके, बिना परीक्षा सीधी मेरिट से होगी भर्ती
10वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए रेलवे में बड़ा अवसर है। आवेदन 21 फरवरी से शुरू होकर 23 मार्च 2026 तक चलेगा।
शिक्षा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए इस समय शानदार मौका आया है। Western Railway के अंतर्गत Railway Recruitment Cell Western Railway ने वर्ष 2026 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5349 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन सीधे 10वीं और आईटीआई के अंकों के आधार पर मेरिट से किया जाएगा।
यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहद अहम मानी जा रही है जो तकनीकी ट्रेड में आईटीआई कर चुके हैं और रेलवे जैसे बड़े संस्थान में प्रशिक्षण लेकर आगे स्थायी रोजगार का रास्ता बनाना चाहते हैं।
कब से शुरू होंगे आवेदन
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी 2026 से शुरू होगी और 23 मार्च 2026 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट rrc-wr.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन 18 फरवरी 2026 को जारी किया गया था, जिसके बाद से अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
कितने पद किस ट्रेड में
रेलवे ने विभिन्न तकनीकी ट्रेड में बड़ी संख्या में सीटें जारी की हैं। इनमें सबसे अधिक पद फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए हैं। फिटर के 1614 पद, इलेक्ट्रिशियन के 1217 पद, वेल्डर के 532 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 280 पद, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 236 पद, डीजल मैकेनिक के 207 पद, पेंटर के 190 पद, कारपेंटर के 184 पद और रेफ्रिजरेशन तथा एसी मैकेनिक के 184 पद शामिल हैं। इसके अलावा पाइप फिटर, प्लंबर, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन सिविल, टर्नर, स्टेनोग्राफर, मशीनिस्ट, मोटर व्हीकल मैकेनिक, फोर्जर और हीट ट्रीटर जैसे ट्रेड भी इस भर्ती में शामिल किए गए हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर फिटर पद के लिए फिटर ट्रेड में आईटीआई, इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन आईटीआई, वेल्डर के लिए वेल्डर आईटीआई और कंप्यूटर संबंधित पद के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड का प्रमाणपत्र जरूरी रहेगा।
आयु सीमा क्या रखी गई है
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। पूर्व सैनिकों को भी नियमों के अनुसार आयु में विशेष राहत दी जाएगी।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा
सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया सबसे आसान
इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत इसकी चयन प्रक्रिया है। इसमें कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा। चयन पूरी तरह मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। मेरिट तैयार करते समय 10वीं और आईटीआई दोनों के अंकों को समान महत्व दिया जाएगा। यानी दोनों परीक्षाओं के प्रतिशत का औसत निकालकर अंतिम सूची बनाई जाएगी। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। अगर जन्मतिथि भी समान हो तो जिसने पहले 10वीं पास की होगी उसे वरीयता दी जाएगी।
प्रशिक्षण और स्टाइपेंड
चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा, जैसा कि समय समय पर रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह प्रशिक्षण युवाओं को व्यावहारिक अनुभव देने और भविष्य की नौकरी के लिए तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।
आवेदन कैसे करना है
उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। आवेदन पत्र भरते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और ट्रेड से जुड़ी जानकारी सही सही भरनी होगी। आवेदन के दौरान फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने होंगे। शुल्क भुगतान के बाद अंतिम सबमिशन करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंट या पीडीएफ सुरक्षित रखना जरूरी है।
युवाओं के लिए क्यों खास है यह भर्ती
रेलवे की अप्रेंटिस भर्ती को तकनीकी छात्रों के लिए करियर की मजबूत शुरुआत माना जाता है। यहां प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को बड़े स्तर की कार्य प्रणाली समझने का मौका मिलता है, जिससे आगे सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। बड़ी संख्या में सीटें होने से प्रतिस्पर्धा के बावजूद चयन की संभावना भी अधिक रहती है।
