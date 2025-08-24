10वीं-12वीं और ITI वालों के लिए मौका, रेलवे ने निकाली हैं बंपर भर्ती; जल्द करें आवेदन

रेलवे में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका है। 2865 पदों पर आवेदन शुरू कर दिए हैं। 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आरआरसी वेस्टर्न रेलवे (RRC Western Railway) ने अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। कुल 2865 पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 29 सितंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती में आईटीआई, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। यानी न्यूनतम योग्यता पूरी करने वाले युवा भी रेलवे में करियर बनाने का सुनहरा मौका पा सकते हैं।

भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम उम्र 24 साल रखी गई है। नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को उम्र में छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क अनारक्षित (UR), EWS और OBC वर्ग के लिए 141 रुपये, जबकि SC/ST, PwBD और महिला उम्मीदवारों के लिए केवल 41 रुपये रखा गया है।

भर्ती प्रक्रिया और योग्यता उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उन्हें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NCVT/SCVT) द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड में आईटीआई पास होना जरूरी है। चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जो शैक्षिक योग्यता और आईटीआई के अंकों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी।