स्पोर्ट्स कोटा वालों की बल्ले-बल्ले, रेलवे में निकली है भर्ती; मिलेगी शानदार सैलरी

खेल की दुनिया में अपना दमखम दिखा चुके युवाओं के लिए रेलवे में सरकारनी नौकरी का मौका है। साउदर्न रेलवे ने 67 स्पोर्ट्स पर्सन पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 02:41 PM
खेल के मैदान में अपना जलवा दिखाने वाले युवाओं के लिए रेलवे में शानदार अवसर आया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) साउदर्न रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत 67 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 12 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती में कुल 67 पद निकाले गए हैं, जिन्हें अलग-अलग लेवल्स में बांटा गया है। लेवल 4 और 5 के लिए 5 पद, लेवल 2 और 3 के लिए 16 पद और लेवल 1 के लिए 46 पद निर्धारित किए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिलेगी, जो लेवल के हिसाब से 18000 रुपये से 29200 रुपये तक होगी।

कितना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा, जिसमें से ट्रायल में शामिल होने पर 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। वहीं, एससी/एसटी, महिला, एक्स-सर्विसमैन और दिव्यांग उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क देना होगा, जो ट्रायल में शामिल होने के बाद पूरा वापस कर दिया जाएगा।

क्या होनी चाहिए योग्यता

उम्मीदवारों की आयु 01 जनवरी 2026 को 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 02 जनवरी 2001 से 01 जनवरी 2008 के बीच होना आवश्यक है। शैक्षिक योग्यता के तौर पर लेवल 1 पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास या ITI होना जरूरी है, जबकि ऊंचे लेवल्स के लिए 12वीं या उससे अधिक की पढ़ाई आवश्यक है।

क्या है चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में चयन प्रक्रिया पूरी तरह से स्पोर्ट्स ट्रायल्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित होगी। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों की खेल उपलब्धियां और ट्रायल में प्रदर्शन ही उनकी मेरिट तय करेगा। यह भर्ती उन खिलाड़ियों के लिए बेहद खास है जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाई है और अब रेलवे जैसी प्रतिष्ठित संस्था में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं।

