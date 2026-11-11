Jobs: 10वीं पास के लिए रेलवे में बड़ा मौका, अप्रेंटिस के 2,861 पदों पर बंपर भर्ती, 2 दिसंबर तक करें अप्लाई
रेलवे भर्ती सेल (RRC) मुंबई ने सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के 2,861 पदों पर ऑनलाइन भर्ती शुरू की है। 10वीं और ITI पास अभ्यर्थी 2 दिसंबर 2026 तक rrccr.com पर आवेदन कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार मौका सामने आया है। रेलवे भर्ती सेल (RRC), मुंबई (सेंट्रल रेलवे) ने अप्रेंटिसशिप के कुल 2,861 पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए रेलवे के विभिन्न वर्कशॉप और क्लस्टर मंडलों में ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 2 दिसंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां और स्टाइपेंड डिटेल्स
अभ्यर्थी RRC मुंबई की आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 3 नवंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 02 दिसंबर 2026
मासिक स्टाइपेंड: अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियमानुसार प्रतिमाह 9,600 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
रेलवे अप्रेंटिसशिप में शामिल होने के लिए निर्धारित पात्रता मापदंड इस प्रकार हैं-
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा या 10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (ITI) होना जरूरी है।
आयु सीमा (3 नवंबर 2026 के अनुसार): अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयु सीमा में छूट: आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार छूट का प्रावधान है। एससी (SC) और एसटी (ST) वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तथा ओबीसी (OBC) वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को अपने ओरिजनल शैक्षणिक और पर्सनल डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे।
10वीं कक्षा की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट।
जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है, उसके सभी सेमेस्टर के ITI सर्टिफिकेट/मार्कशीट।
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (PWD उम्मीदवारों के लिए)।
5 आसान स्टेप्स में कैसे करें अप्लाई?
- सबसे पहले RRC मुंबई की आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध "RRC Mumbai Apprentices 2026 Registration" लिंक पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और मांगी गई सभी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी भरें।
4. अपने जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।
5. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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