रेलवे में 10वीं पास और ITI युवाओं के लिए बंपर भर्ती, 2008 अप्रेंटिस पदों पर मौका, 6 नवंबर तक करें आवेदन
रेलवे भर्ती कक्ष, उत्तर पश्चिम रेलवे (RRC NWR) ने 2008 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास और ITI योग्यता वाले उम्मीदवार 6 नवंबर 2026 तक rrcjaipur.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं और भारतीय रेलवे में या ट्रेनिंग पाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार और बड़ा अवसर सामने आया है। रेलवे भर्ती सेल, उत्तर पश्चिम रेलवे (RRC NWR, जयपुर) ने ट्रेड अप्रेंटिस के 2008 पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रही है। देश की जीवनरेखा मानी जाने वाली भारतीय रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने से युवाओं को न केवल टेक्निकल नॉलेज और स्टाइपेंड मिलता है, बल्कि भविष्य में रेलवे की स्थायी भर्तियों जैसे ग्रुप डी में विशेष छूट और आरक्षण का फायदा भी मिलता है।
किस मंडल और वर्कशॉप में कितने पद?
आरआरसी उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, 2008 पदों को जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर के विभिन्न रेलवे मंडलों तथा कारखानों में विभाजित किया गया है-
मंडल रेल प्रबंधक (DRM) कार्यालय, अजमेर: 400 से अधिक पद
मंडल रेल प्रबंधक (DRM) कार्यालय, बीकानेर: 420 से अधिक पद
मंडल रेल प्रबंधक (DRM) कार्यालय, जयपुर: 480 से अधिक पद
मंडल रेल प्रबंधक (DRM) कार्यालय, जोधपुर: 600 से अधिक पद
इसके अलावा कैरिज वर्कशॉप अजमेर, लोको वर्कशॉप अजमेर, सिग्नल वर्कशॉप अजमेर और जोधुपर कैरिज वर्कशॉप में भी दर्जनों सीटें खाली हैं।
पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा (माध्यमिक) पास होना अनिवार्य है।
तकनीकी योग्यता: संबंधित ट्रेड जैसे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर आदि में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष) को ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया: बिना लिखित परीक्षा के बनेगी मेरिट लिस्ट
इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों का चयन 10वीं कक्षा के अंकों और ITI के अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट के जरिए होगा। दोनों शैक्षणिक योग्यताओं को समान 50-50 प्रतिशत का महत्व दिया जाएगा।
आवेदन कैसे करें और अंतिम तिथि
योग्य उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2026 से आरआरसी जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक) तय की गई है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये है, जबकि महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पूरी तरह से निशुल्क है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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