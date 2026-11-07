रेलवे में 4651 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 10वीं-ITI पास के लिए मौका, बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा चयन
इस भर्ती अभियान के तहत अप्रेंटिस के 4651 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आरआरसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2026 से शुरू होगी।
अगर आप आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है। रेलवे भर्ती सेल (RRC) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली ने अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के तहत अप्रेंटिस के 4651 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आरआरसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि 10वीं और ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 11 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
6 क्लस्टर में भरे जाएंगे 4651 पद
उत्तर रेलवे की इस भर्ती के तहत अलग-अलग डिवीजन, यूनिट और वर्कशॉप में अप्रेंटिस को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए रिक्तियों को छह क्लस्टर में बांटा गया है। इनमें सबसे ज्यादा पद लखनऊ क्लस्टर में हैं। क्लस्टर के अनुसार वैकेंसी का विवरण इस प्रकार है-
क्लस्टर- पदों की संख्या
लखनऊ- 1525
दिल्ली- 1312
अंबाला-979
फिरोजपुर- 740
मुरादाबाद- 63
जम्मू- 32
कुल- 4651
महत्वपूर्ण तारीखें
कार्यक्रम- तारीख
नोटिफिकेशन जारी- 6 नवंबर 2026
आवेदन शुरू- 11 नवंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख- 11 दिसंबर 2026
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं:
1. सबसे पहले उत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट https://rrcnr.org/ पर जाएं।
2. होमपेज पर Apprentice Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
3. मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।
5. 10वीं और ITI के अंक प्रमाणपत्रों के अनुसार भरें। CGPA होने पर उसे निर्धारित नियमों के अनुसार अंकों में बदलें।
6. अपने ITI ट्रेड के अनुसार क्लस्टर और यूनिट का चयन करें।
7. फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
8. अपनी कटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
9. फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों की जांच करके उसे सबमिट कर दें।
10. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक-
https://rrcnr.org/downloads/Notification_Act_Appretice_2026.pdf
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीदवारों की 10वीं और ITI दोनों की योग्यता 6 नवंबर 2026 या उससे पहले पूरी होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वे आवेदन नहीं कर सकते।
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 11 दिसंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल और PwBD उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी।
कितना देना होगा आवेदन शुल्क?
नोटिफिकेशन के मुताबिक, सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, एससी, एसटी, PwBD और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?
नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिस भर्ती में उम्मीदवारों को किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू से नहीं गुजरना होगा। चयन 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगा। मेरिट तैयार करते समय 10वीं और ITI दोनों के अंकों को बराबर वेटेज दिया जाएगा। यानी दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत निकालकर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उन्हें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। मेरिट लिस्ट फरवरी 2027 में जारी होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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