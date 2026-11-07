रेलवे में 4651 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 10वीं-ITI पास के लिए मौका, बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा चयन

इस भर्ती अभियान के तहत अप्रेंटिस के 4651 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आरआरसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2026 से शुरू होगी।

अगर आप आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका आ गया है। रेलवे भर्ती सेल (RRC) उत्तर रेलवे, नई दिल्ली ने अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के तहत अप्रेंटिस के 4651 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आरआरसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि 10वीं और ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 11 दिसंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। खास बात यह है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

6 क्लस्टर में भरे जाएंगे 4651 पद उत्तर रेलवे की इस भर्ती के तहत अलग-अलग डिवीजन, यूनिट और वर्कशॉप में अप्रेंटिस को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए रिक्तियों को छह क्लस्टर में बांटा गया है। इनमें सबसे ज्यादा पद लखनऊ क्लस्टर में हैं। क्लस्टर के अनुसार वैकेंसी का विवरण इस प्रकार है-

क्लस्टर- पदों की संख्या लखनऊ- 1525

दिल्ली- 1312

अंबाला-979

फिरोजपुर- 740

मुरादाबाद- 63

जम्मू- 32

कुल- 4651

महत्वपूर्ण तारीखें कार्यक्रम- तारीख नोटिफिकेशन जारी- 6 नवंबर 2026

आवेदन शुरू- 11 नवंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख- 11 दिसंबर 2026

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं:

2. होमपेज पर Apprentice Recruitment 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

3. मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

5. 10वीं और ITI के अंक प्रमाणपत्रों के अनुसार भरें। CGPA होने पर उसे निर्धारित नियमों के अनुसार अंकों में बदलें।

6. अपने ITI ट्रेड के अनुसार क्लस्टर और यूनिट का चयन करें।

7. फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

8. अपनी कटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

9. फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों की जांच करके उसे सबमिट कर दें।

10. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीदवारों की 10वीं और ITI दोनों की योग्यता 6 नवंबर 2026 या उससे पहले पूरी होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वे आवेदन नहीं कर सकते।

आयु सीमा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 11 दिसंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल और PwBD उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क? नोटिफिकेशन के मुताबिक, सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, एससी, एसटी, PwBD और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।