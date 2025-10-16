Railway Apprentice Recruitment 2025: 10वीं पास अभी करें रेलवे में 1763 अप्रेंटिस पदों के लिए अप्लाई, लास्ट डेट कल

संक्षेप: RRC NCR Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी प्रयागराज) की ओर से कल 17 अक्टूबर 2025 को दसवीं पास युवाओं के लिए उत्तर मध्य रेलवे में 1763 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा।

Latest Railway Bharti 2025: अगर आप 10वीं-आईटीआई पास हैं और रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपका के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी प्रयागराज) की ओर से कल 17 अक्टूबर 2025 को दसवीं पास युवाओं के लिए उत्तर मध्य रेलवे में 1763 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि कल है, इसलिए अभी फौरन आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर अप्लाई करें। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि कल 17 अक्टूबर 2025 तय की गई है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी कल 17 अक्टूबर 2025 ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की शैक्षणिक योग्यता- उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की आयु सीमा- 1. उम्मीदवारों को 16 सितंबर 2025 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

RRC NCR Act Apprentices Recruitment 2025 Notification Link एप्लीकेशन फीस- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी/एसटी/PwBD/ट्रांस जेंडर/महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।