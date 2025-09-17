RRC NCR Railway Apprentice Recruitment 2025 for 1763 apprenticeship posts 10th ITI pass jobs Railway Apprentice Recruitment: 10वीं पास के लिए रेलवे ने निकाली 1763 पदों पर भर्ती, कल से होंगे आवेदन स्टार्ट, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRC NCR Railway Apprentice Recruitment 2025 for 1763 apprenticeship posts 10th ITI pass jobs

RRC NCR Railway Apprentice Recruitment 2025: आरआरसी प्रयागराज ने दसवीं पास युवाओं के लिए बंपर पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 1763 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 04:43 PM
Latest Railway Bharti 2025: अगर आप 10वीं-आईटीआई पास हैं और रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी प्रयागराज) ने दसवीं पास युवाओं के लिए बंपर पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। उत्तर मध्य रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 1763 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया कल 18 सितंबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाना होगा। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 17 अक्टूबर 2025 ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की आयु सीमा-

1. उम्मीदवारों को 16 सितंबर 2025 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

एप्लीकेशन फीस-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी/एसटी/PwBD/ट्रांस जेंडर/महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

