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Railway Apprentice Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए रेलवे में 1853 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, आज ही करें आवेदन

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Railway Apprentice Recruitment 2026: रेलवे ने 1853 अप्रेंटिस पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है। 10वीं और ITI पास उम्मीदवार आज 8 जुलाई से बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

Railway Apprentice Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए रेलवे में 1853 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, आज ही करें आवेदन

RRC NCR Prayagraj Apprentice Recruitment 2026 Online Form: उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने अप्रेंटिसशिप के कुल 1853 रिक्त पदों पर भर्ती का बड़ा एलान किया है। इस भर्ती की सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि उम्मीदवारों को नौकरी पाने के लिए किसी भी तरह की लिखित परीक्षा या भारी-भरकम इंटरव्यू के दौर से नहीं गुजरना होगा, बल्कि उम्मीदवारों का चयन सीधे तौर पर किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार तुरंत रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म सबमिट कर दें।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा क्या है?

शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा पास की हो. इसके साथ ही, उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में ITI (NCVT/SCVT) का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: 7 जुलाई 2026 की तारीख को आधार मानकर उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों (जैसे ओबीसी, एससी, एसटी) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी।

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आवेदन शुल्क की पूरी जानकारी

इस भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांगों और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए यह आवेदन पूरी तरह से निशुल्क (फ्री) रखा गया है।

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चयन प्रक्रिया: बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी

इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। चयन पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। यह मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों के 10वीं कक्षा के अंकों और ITI में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर तैयार की जाएगी। दोनों योग्यताओं को समान महत्व दिया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा।

RRC NCR Prayagraj Apprentice Recruitment 2026 Notification Link

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आवेदन कैसे करें?

1.उत्तर मध्य रेलवे (NCR) की आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाएं।

2. 'About Us' सेक्शन में जाकर 'RRC-NCR' पेज पर क्लिक करें।

3. 'Online Act Apprentice Application 2026' लिंक पर क्लिक करें।

4. सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉग-इन करके फॉर्म भरें।

5.आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे 10वीं की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

6. यदि लागू हो, तो आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट ले लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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