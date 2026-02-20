Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

RRB : प्रमोशन की खाली सीटें सीधी भर्ती से भरेगा रेलवे भर्ती बोर्ड, लेवल-6 और 7 के नए पदों पर भर्ती की तैयारी तेज

Feb 20, 2026 06:15 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

रेलवे बोर्ड ने पदोन्नति कोटे की खाली सीटों को भरने के लिए नई प्राथमिकता तय की है, जिसमें नियमित पदोन्नति और विभागीय परीक्षा के बाद भी खाली बची सीटों को अब सीधी भर्ती कोटे में शामिल किया जाएगा।

RRB : प्रमोशन की खाली सीटें सीधी भर्ती से भरेगा रेलवे भर्ती बोर्ड, लेवल-6 और 7 के नए पदों पर भर्ती की तैयारी तेज

रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशन कोटे की खाली रह गई सीटें अब बेकार नहीं रहेंगी। पहले इन्हें नियमित पदोन्नति से भरा जाएगा। यदि पद खाली रह जाते हैं तो विभागीय परीक्षा के जरिये चयन होगा। इसके बाद भी रिक्तियां बचने पर उन्हें सीधी भर्ती कोटे में जोड़ दिया जाएगा। बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे को इसी क्रम में चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

लेवल-6 और 7 के नए पदों पर भर्ती की तैयारी तेज

रेलवे में बढ़ते कार्यभार और आउटसोर्सिंग व्यवस्था की प्रभावी निगरानी के मद्देनजर नए पदों के सृजन की प्रक्रिया तेज हो गई है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे सहित देश के सभी जोनल रेलवे से ‘लेवल-6’ और ‘लेवल-7’ के पदों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इन पदों के सृजन का प्रस्ताव फिलहाल वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है। बोर्ड ने जोनल रेलवे से पूछा है कि क्या इन स्तरों का कार्य वर्तमान में बाहरी एजेंसियों से कराया जा रहा है। यदि हां, तो उनकी संख्या, कार्य प्रकृति और उन्हें समाप्त करने के औचित्य की स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही लेवल-1 से 5 तक के आउटसोर्सिंग कार्यों की निगरानी के लिए लेवल-6 और 7 के कितने सुपरवाइजरों की आवश्यकता है, इसका आकलन भी तलब किया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले पांच वर्षों में शामिल किए गए नए इलेक्ट्रिक इंजनों व अन्य विद्युत संपत्तियों का डेटा भी मांगा गया है, ताकि रखरखाव और संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

रेलकर्मियों को अब समय पर मिलेगी पदोन्नति

रेलकर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया अब तय समयसीमा में पूरी होगी। रेलवे बोर्ड ने विभागीय चयन को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ‘मॉडल सेलेक्शन कैलेंडर’ लागू कर दिया है। इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर अजय गोयल ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को निर्देश जारी किए हैं।

ये भी पढ़ें:रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, इस लिंक से करें चेक
ये भी पढ़ें:रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित, आधार को लेकर भी अहम नि
ये भी पढ़ें:रेलवे में ग्रुप डी के 21997 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू, 10 बड़ी बातें

नए प्रावधान के तहत सामान्य चयन प्रक्रिया 45 से 60 दिनों में और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) अधिकतम 90 दिनों में पूरी करनी होगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के जरिए परीक्षाएं समयबद्ध ढंग से आयोजित की जाएंगी।

कैलेंडर में वर्ष के प्रत्येक माह के लिए अलग-अलग विभागों के प्रमोशन का लक्ष्य तय किया गया है। संबंधित माह में चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम पैनल सूची जारी करना अनिवार्य होगा। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ट्रैफिक, कॉमर्शियल और मेडिकल समेत सभी प्रमुख विभाग इसमें शामिल हैं। इससे हजारों कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Railway Recruitment RRB Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।