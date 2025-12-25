RRB Vacancy : 22000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती के साथ एक और तोहफा, 311 वैकेंसी के लिए आवेदन 31 दिसंबर से
RRB Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों पर भर्ती निकाली है। आइसोलेटेड कैटेगरी के 311 पदों के लिए आवेदन rrbapply.gov.in पर 30 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे।
RRB Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने 22000 पदों पर ग्रुप डी भर्ती के साथ एक और अहम वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों पर भर्ती निकाली है। आइसोलेटेड कैटेगरी के 311 पदों के लिए आवेदन 30 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे। रिक्त पदों में सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट ग्रेड III, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। सर्वाधिक वैकेंसी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है। इच्छुक व योग्यत उम्मीदवार https://www.rrbapply.gov.in पर जाकर 29 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे।
पद का नाम, लेवल, आयु सीमा, व वैकेंसी
वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक (सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर )- 15 वैकेंसी
आयु सीमा - 18 से 33 वर्ष
लेवल: 6
प्रारंभिक वेतन: 35,400
चिकित्सा श्रेणी: C-1
प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट ग्रेड 3)- 39 वैकेंसी
लेवल: 2
प्रारंभिक वेतन: 19,900
चिकित्सा श्रेणी: बी-1
आयु सीमा: 18–30 वर्ष
मुख्य विधि सहायक (चीफ लॉ असिस्टेंट )- 22 वैकेंसी
लेवल: 7
प्रारंभिक वेतन: 44,900
चिकित्सा श्रेणी: C-1
आयु सीमा: 18–40 वर्ष
जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी - 202
लेवल: 6
प्रारंभिक वेतन: 35,400
चिकित्सा श्रेणी: C-2
आयु सीमा: 18–33 वर्ष
कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर) - 24
लेवल: 6
प्रारंभिक वेतन: 35,400
चिकित्सा श्रेणी: C-1
आयु सीमा: 18–33 वर्ष
पब्लिक प्रोसीक्यूटर -07 वैकेंसी
लेवल: 7
प्रारंभिक वेतन: 44,900 रुपये
चिकित्सा श्रेणी: C-1
आयु सीमा: 18–32 वर्ष
वैज्ञानिक सहायक (साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग) - 02
लेवल: 6
प्रारंभिक वेतन: 35,400
चिकित्सा श्रेणी: बी-1
आयु सीमा: 18–35 वर्ष
कुल पद - 311
शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ सकेगा।
अपडेट कर लें आधार व उनकी डिटेल्स
आरआरबी ने शॉर्ट नोटिस में कहा, 'उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राइमरी डिटेल्स सत्यापित करें, ताकि नॉन आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। आधार का उपयोग करके सफल वेरिफिकेशन के लिए, आधार में नाम और जन्मतिथि को दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूरा नाम और जन्मतिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाएगा। इसी तरह ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और आईरिस) के साथ अपडेट करना होगा।
ग्रुप डी के 22000 पदों पर भर्ती के आवेदन 21 जनवरी से
रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 22000 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के लिए 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2025 की एनटीपीसी 12वीं लेवल और ग्रेजुएट लेवल की भर्ती निकल चुकी है। एएलपी और टेक्निशियन एवं आइसोलेटेड पोस्ट की भर्तियां भी निकल चुकी है। अब ग्रुप डी की भर्तियों का इंतजार था। लेकिन रेलवे की इस नई 22000 भर्ती से अभ्यर्थी निराश हैं। उनका कहना है कि रेलवे में लेवल-1 के 1.40 लाख से ज्यादा पद खाली हैं तो इतनी कम वैकेंसी क्यों निकाली जा रही है। वैकेंसी बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार ट्वीट कर अभियान भी चला रहे हैं। उन्होंने वैकेंसी 1 लाख करने की मांग की है।