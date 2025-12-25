RRB Vacancy : 22000 रेलवे ग्रुप डी भर्ती के साथ एक और तोहफा, 311 वैकेंसी के लिए आवेदन 31 दिसंबर से

संक्षेप: RRB Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों पर भर्ती निकाली है। आइसोलेटेड कैटेगरी के 311 पदों के लिए आवेदन rrbapply.gov.in पर 30 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे।

Dec 25, 2025 01:55 pm IST

RRB Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने 22000 पदों पर ग्रुप डी भर्ती के साथ एक और अहम वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों पर भर्ती निकाली है। आइसोलेटेड कैटेगरी के 311 पदों के लिए आवेदन 30 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे। रिक्त पदों में सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट ग्रेड III, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। सर्वाधिक वैकेंसी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है। इच्छुक व योग्यत उम्मीदवार https://www.rrbapply.gov.in पर जाकर 29 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पद का नाम, लेवल, आयु सीमा, व वैकेंसी वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक (सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर )- 15 वैकेंसी आयु सीमा - 18 से 33 वर्ष

लेवल: 6

प्रारंभिक वेतन: 35,400

चिकित्सा श्रेणी: C-1

प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट ग्रेड 3)- 39 वैकेंसी लेवल: 2

प्रारंभिक वेतन: 19,900

चिकित्सा श्रेणी: बी-1

आयु सीमा: 18–30 वर्ष

मुख्य विधि सहायक (चीफ लॉ असिस्टेंट )- 22 वैकेंसी लेवल: 7

प्रारंभिक वेतन: 44,900

चिकित्सा श्रेणी: C-1

आयु सीमा: 18–40 वर्ष

जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी - 202 लेवल: 6

प्रारंभिक वेतन: 35,400

चिकित्सा श्रेणी: C-2

आयु सीमा: 18–33 वर्ष

कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर) - 24 लेवल: 6

प्रारंभिक वेतन: 35,400

चिकित्सा श्रेणी: C-1

आयु सीमा: 18–33 वर्ष

पब्लिक प्रोसीक्यूटर -07 वैकेंसी लेवल: 7

प्रारंभिक वेतन: 44,900 रुपये

चिकित्सा श्रेणी: C-1

आयु सीमा: 18–32 वर्ष

वैज्ञानिक सहायक (साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग) - 02 लेवल: 6

प्रारंभिक वेतन: 35,400

चिकित्सा श्रेणी: बी-1

आयु सीमा: 18–35 वर्ष

कुल पद - 311

शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ सकेगा।

अपडेट कर लें आधार व उनकी डिटेल्स आरआरबी ने शॉर्ट नोटिस में कहा, 'उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राइमरी डिटेल्स सत्यापित करें, ताकि नॉन आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। आधार का उपयोग करके सफल वेरिफिकेशन के लिए, आधार में नाम और जन्मतिथि को दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूरा नाम और जन्मतिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाएगा। इसी तरह ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और आईरिस) के साथ अपडेट करना होगा।