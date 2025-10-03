RRB Vacancy 2025: Railway major recruitments ntpc ug graduate level 11813 vacancies apply registration application dates RRB Vacancy 2025: रेलवे में NTPC समेत 4 बड़ी भर्तियां, 11813 वैकेंसी, जानें आवेदन तिथियां व योग्यता नियम, Career Hindi News - Hindustan
RRB NTPC , JE Vacancy 2025: आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में एनटीपीसी और जेई समेत 4 नई बड़ी भर्तियां निकाली हैं। एक भर्ती के लिए www.rrbapply.gov.in आवेदन प्रक्रिया जारी है।

Fri, 3 Oct 2025 05:53 PM
RRB NTPC , JE Vacancy 2025: आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में एनटीपीसी और जेई समेत 4 नई बड़ी भर्तियां निकाली हैं। एक भर्ती के लिए www.rrbapply.gov.in आवेदन प्रक्रिया जारी है। बाकी 3 भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी माह से शुरू होगी। चारों भर्तियों के तहत कुल 11813 वैकेंसी को भरा जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन 2024 की भर्तियों में नहीं पाया है, उनके लिए इन नई भर्तियों में चयन का मौका है। ऐसे में उन्हें तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। यहां देखें चारों भर्तियों का ब्योरा-

रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती

वर्तमान में आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ले रहा है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से जारी है। 14 अक्टूबर 2025 तक एप्लाई किया जा सकता है।

योग्यता- उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।

न्यूनतम आयु: 20 वर्ष

अधिकतम आयु: 33 वर्ष। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन - चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 यूजी लेवल

रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यूजी लेवल के 3058 पदों पर भर्ती निकाली है। अंडरग्रेजुएट लेवल में जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पद हैं। आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल भर्ती के लिए आवेदन 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 27 नवंबर 2025 तक चलेंगे।

योग्यता - किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास।

आयु सीमा - न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष । एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 ग्रेजुएट लेवल

रेलवे भर्ती बोर्ड नेनॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल के कुल 5,817 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क के पद शामिल हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन 21 अक्टूबर 2025 से लिए जाएंगे। अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है।

योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन।

आयु सीमा - न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 36 वर्ष । एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती

रेलवे भर्ती बोर्ड 31 अक्टूबर 2025 से जूनियर इंजीनियर के 2570 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेगा। उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट rrbappy.gov.in पर जाना होगा।

योग्यता- उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। JE(IT), केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

