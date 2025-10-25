Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRB Vacancy 2025 : Railwa NTPC UG Level and JE Junior engineer recruitment registration dates vacancies imp points
RRB Vacancy : रेलवे भर्ती बोर्ड की 2 बड़ी भर्तियों के आवेदन अगले सप्ताह से, 5620 वैकेंसी, अहम तिथियां

RRB Vacancy : रेलवे भर्ती बोर्ड की 2 बड़ी भर्तियों के आवेदन अगले सप्ताह से, 5620 वैकेंसी, अहम तिथियां

संक्षेप: RRB Vacancy : रेलवे भर्ती बोर्ड की दो बड़ी भर्तियों के आवेदन अगले सप्ताह से शुरू होंगे। 12वीं पास युवा आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल भर्ती के लिए 28 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे।

Sat, 25 Oct 2025 02:40 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
RRB Vacancy : रेलवे भर्ती बोर्ड की दो बड़ी भर्तियों के आवेदन अगले सप्ताह से शुरू होंगे। 12वीं पास युवा आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल भर्ती के लिए 28 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे। एप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 है। वहीं आरआरबी जूनियर इंजीनियर (जेई) भर्ती के लिए 31 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर के बीच rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल भर्ती में 3050 और जेई भर्ती में 2570 वैकेंसी निकाली गई हैं। दोनों भर्तियों के लिए कुल 5620 वैकेंसी निकली हैं।

एनटीपीसी के 3050 पदों पर भर्ती की ब्योरा ( RRB NTPC UG level 10 + 2 Recruitment 2025)

न्यूनतम आयु - 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष । आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

योग्यता

कमर्शियल कम टिकट क्लर्क

योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।

ट्रेन क्लर्क

योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।

अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट

योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं कंप्यूटर पर इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।

जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट

योग्यता- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास। एवं कंप्यूटर पर इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग। एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी। 50 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी।

चयन प्रक्रिया:

सभी पदों के लिए 2 चरणों में सीबीटी (सीबीटी 1 और सीबीटी 2) होंगे ।

इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट व जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगी।

सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।

दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग वैकेंसी की 15 गुना दर से की जाएगी।

आरआरबी जेई भर्ती 2025 ( RRB JE Recruitment 2025)

योग्यता- उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। JE(IT), केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

जूनियर इंजीनियर आईटी पदों के लिए बीसीए व पीजीडीसीए व डोएक बी लेवल तीन वर्षीय कोर्स वाले भी पात्र होंगे।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया - फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकेंड स्टेज सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल। सीबीटी में गलत उत्तरों के लिए एक तिहाई क की निगेटिव मार्किंग होगी। सीबीटी 1 परीक्षा की अवधि 90 मिनट और सीबीटी 2 परीक्षा की अवधि 120 मिनट है। सीबीटी 1 में 100 प्रश्न होंगे और सीबीटी 2 में 150 प्रश्न होंगे।

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए 500 रुपये रखा गया है, जिसमें से 400 रुपये आवेदकों को परीक्षा में शामिल होने पर लौटा दिया जाएगा। एससी/एसटी, महिला और शारीरिक रूप से अशक्त के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है। इन आवेदकों को परीक्षा में शामिल होने पर शुल्क की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।

Rrb Ntpc RRB Recruitment
