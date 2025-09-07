RRB Vacancy 2025: New RRB Recruitment Section Controller Recruitment Notification rrbapply Railway Vacancy jobs sarkari RRB Vacancy 2025: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती, 15 सितंबर से करें आवेदन, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRB Vacancy 2025: New RRB Recruitment Section Controller Recruitment Notification rrbapply Railway Vacancy jobs sarkari

RRB Vacancy 2025: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती, 15 सितंबर से करें आवेदन

RRB Section Controller Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक इसके आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 08:58 AM
share Share
Follow Us on
RRB Vacancy 2025: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती, 15 सितंबर से करें आवेदन

RRB Section Controller Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी, जेई, पैरामेडिकल, मिनिस्टीरियल, एसआई व कांस्टेबल की बंपर भर्तियां निकालने के बाद एक और भर्ती निकाली है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आरआरबी ने फिलहाल इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती के लिए 20 वर्ष से 33 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। यह पे लेवल -6 का पद है। शुरुआती वेतन 35400 तय किया गया है। इस भर्ती के लिए एल2 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है।

अपडेट कर लें आधार व उनकी डिटेल्स

आरआरबी ने शॉर्ट नोटिस में कहा, 'उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राइमरी डिटेल्स सत्यापित करें, ताकि नॉन आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। आधार का उपयोग करके सफल वेरिफिकेशन के लिए, आधार में नाम और जन्मतिथि को दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूरा नाम और जन्मतिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाएगा। इसी तरह ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और आईरिस) के साथ अपडेट करना होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेजुएट युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे हालांकि विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी पता चल पाएगी।

ये भी पढ़ें:इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट के 455 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी रिजल्ट का इंतजार

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के द्वारा जल्द ही एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2025 का इंतजार है। रिजल्ट जारी होने के बाद, अभ्यर्थी रिजल्ट को rrbcdg.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता पड़ेगी। एनटीपीसी ग्रैजुएट लेवल के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट या सीबीटी-1 परीक्षा 5 जून से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा की अवधि 90 मिनट थी और प्रश्नों की संख्या 100 थी। इसके बाद 1 जुलाई 2025 को प्रोविजनल आंसर की को जारी किया गया था। उम्मीदवारों को 6 जुलाई 2025 तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था।

RRB Recruitment Railway Jobs Rrb Ajmer
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।