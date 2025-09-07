RRB Vacancy 2025: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती, 15 सितंबर से करें आवेदन

RRB Section Controller Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक इसके आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी।

RRB Section Controller Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी, जेई, पैरामेडिकल, मिनिस्टीरियल, एसआई व कांस्टेबल की बंपर भर्तियां निकालने के बाद एक और भर्ती निकाली है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आरआरबी ने फिलहाल इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इस भर्ती के लिए 20 वर्ष से 33 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। यह पे लेवल -6 का पद है। शुरुआती वेतन 35400 तय किया गया है। इस भर्ती के लिए एल2 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है।

अपडेट कर लें आधार व उनकी डिटेल्स आरआरबी ने शॉर्ट नोटिस में कहा, 'उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राइमरी डिटेल्स सत्यापित करें, ताकि नॉन आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। आधार का उपयोग करके सफल वेरिफिकेशन के लिए, आधार में नाम और जन्मतिथि को दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूरा नाम और जन्मतिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाएगा। इसी तरह ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और आईरिस) के साथ अपडेट करना होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेजुएट युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे हालांकि विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी पता चल पाएगी।