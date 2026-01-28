RRB Vacancy : रेलवे में 312 पदों पर भर्ती के आवेदन की कल लास्ट डेट, Group D की 22000 वैकेंसी के लिए 31 से करें एप्लाई

संक्षेप: RRB Vacancy : रेलवे भर्ती बोर्ड की आइसोलेटेड पदों की भर्ती के लिए कल 29 जनवरी 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। 31 जनवरी से 22000 ग्रुप डी भर्ती के आवेदन की शुरुआत होगी।

Jan 28, 2026 03:00 pm IST

RRB Vacancy : रेलवे भर्ती बोर्ड की आइसोलेटेड पदों की भर्ती के लिए कल 29 जनवरी 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। रेलवे आइसोलेटेड भर्ती के तहत 312 पदों पर बहाली होनी है। जिन इच्छुक व योग्य युवाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरान www.rrbapply.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत 8 तरह के पदों पर भर्तियां निकाली गई है। रिक्त पदों में सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट ग्रेड III, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। सर्वाधिक 202 वैकेंसी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है। अभ्यर्थी एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। एक ही आरआरबी में एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस देनी होगी।

सिंगल स्टेज सीबीटी भर्ती की खास बात यह है कि अभ्यर्थियों का चयन सिंगल स्टेज सीबीटी परीक्ष से होगा। हालांकि ट्रांसलेटर संबंधी पद के लिए ट्रांसलेशन का टेस्ट देना होगा। इसके बाद डीवी, मेडिकल टेस्ट होगा।

90 मिनट के सीबीटी में 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी से 50 अंक के 50 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस 15 से 15, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 अंक के 15 प्रश्न, मैथमेटिक्स व जनरल साइंस से 10-10 अंक के 10 - 10 प्रश्न आएंगे।

पद का नाम, योग्यता लेवल, आयु सीमा, व वैकेंसी मुख्य विधि सहायक (चीफ लॉ असिस्टेंट )- 22 वैकेंसी

लेवल: 7

प्रारंभिक वेतन: 44,900

चिकित्सा श्रेणी: C-1

योग्यता- कानून में यूनिवर्सिटी डिग्री और बार में प्लीडर के तौर पर 3 साल का अनुभव।

आयु सीमा: 18–40 वर्ष

पब्लिक प्रोसीक्यूटर -07 वैकेंसी लेवल: 7

प्रारंभिक वेतन: 44,900 रुपये

चिकित्सा श्रेणी: C-1

आयु सीमा: 18–32 वर्ष

योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ में बैचलर डिग्री और बार में एक वकील के तौर पर पांच साल का अनुभव।

जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी - 202 लेवल: 6

प्रारंभिक वेतन: 35,400

चिकित्सा श्रेणी: C-2

आयु सीमा: 18–33 वर्ष

योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या इसके बराबर की डिग्री हिंदी या अंग्रेजी में, जिसमें अंग्रेजी या हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो या डिग्री लेवल पर परीक्षा का माध्यम हो।

या

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या इसके बराबर की डिग्री हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी माध्यम हो और अंग्रेजी या हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो या डिग्री लेवल पर परीक्षा का माध्यम हो।

या

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या इसके बराबर की डिग्री हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हों, या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो डिग्री लेवल पर।

और

(B) हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या

केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का 2 साल का अनुभव, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम शामिल हैं।

वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक (सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर )- 15 वैकेंसी आयु सीमा - 18 से 33 वर्ष

लेवल: 6

प्रारंभिक वेतन: 35,400

चिकित्सा श्रेणी: C-1

योग्यता - मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री और पब्लिक रिलेशन्स / एडवरटाइजिंग / जर्नलिज्म / मास कम्युनिकेशन में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा। वांछनीय: संबंधित

क्षेत्रों में 2 साल का अनुभव।

कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर) - 24 लेवल: 6

प्रारंभिक वेतन: 35,400

चिकित्सा श्रेणी: C-1

आयु सीमा: 18–33 वर्ष

योग्यता - ग्रेजुएशन के साथ-साथ निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता:- लेबर/सोशल वेलफेयर में डिप्लोमा। या लेबर कानूनों में डिप्लोमा। या लेबर कानूनों के पेपर्स के साथ LLB। या पर्सनल मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा। या पर्सनल मैनेजमेंट के पेपर्स के साथ MBA। या MBA/HR।

वैज्ञानिक सहायक (साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग) - 02 लेवल: 6

प्रारंभिक वेतन: 35,400

चिकित्सा श्रेणी: बी-1

आयु सीमा: 18–35 वर्ष

योग्यता - साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी में सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री।

प्रयोगशाला सहायक (लैब असिस्टेंट ग्रेड 3)- 39 वैकेंसी लेवल: 2

प्रारंभिक वेतन: 19,900

चिकित्सा श्रेणी: बी-1

आयु सीमा: 18–30 वर्ष

योग्यता - 12वीं साइंस (फिजिक्स और केमिस्ट्री) विषय हों ।

साइंटिफिक सुपरवाइजर / इर्गोनॉमिस्ट एंड ट्रेनिंग - 01 योग्यता - A) साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी में सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री। (B) मानसिक क्षमताओं और पर्सनैलिटी के साइकोलॉजिकल टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में दो साल का अनुभव। या वर्क साइकोलॉजी में दो साल का रिसर्च। या ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप करने या ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने में दो साल का अनुभव।

आयु सीमा - 18- 35 वर्ष।

आवेदन फीस : एससी/एसटी/एक्स सर्विसमैन, पीडबल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, माइनोरिटीज या ईबीसी : 250 रुपए

अन्य : 500 रुपए

स्टेज - I क्लियर करने के बाद आरक्षित वर्गों को 250 रुपए और अन्य वर्गों को 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे।