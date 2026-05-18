Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RRB Technician Vacancy 2026: 10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 6565 टेक्नीशियन पदों पर निकली भर्ती

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
share

RRB Technician Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने टेक्नीशियन के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड-I और ग्रेड-III के कुल 6,565 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

RRB Technician Vacancy 2026: 10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 6565 टेक्नीशियन पदों पर निकली भर्ती

RRB Technician 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने रेल मंत्रालय के अधीन टेक्नीशियन के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन (CEN No. 02/2026) जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से देश भर के विभिन्न रेलवे जोनों में टेक्नीशियन ग्रेड-I और ग्रेड-III के कुल 6,565 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवार रेलवे के आधिकारिक आवेदन पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू होगी। फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे तक) तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता-

टेक्नीशियन ग्रेड-।- योग्यता - बीएससी (फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या आईटी या इंस्ट्रियूमेंटेशन/ बीई या बीटेक / तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा)

टेक्नीशियन ग्रेड-III- योग्यता - 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट

टेक्नीशियन ग्रेड-III (एस एंड टी) पद के लिए 10वीं, आईटीआई व फिजिक्स व मैथ् पास मांगी गई है।

ये भी पढ़ें:CRPF भर्ती: 10वीं पास के लिए 9,175 पदों पर आखिरी मौका, जल्द करें अप्लाई

आयु सीमा-

1. टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है।

2. टेक्नीशियन ग्रेड III पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

3. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।

4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

ये भी पढ़ें:रेलवे में 10वीं पास के लिए 1644 नौकरियां, बिना परीक्षा होगा सीधा चयन

सैलरी-

1. टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल पर उम्मीदवारों को 7th CPC पे लेवल 5 के अनुसार हर महीने 29,200 रुपये दिए जाएंगे।

2. टेक्नीशियन ग्रेड III पर उम्मीदवारों को 7th CPC पे लेवल 2 के अनुसार हर महीने 19,900 रुपये दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:JEE Main छात्रों के लिए सेना में मौका, बिना लिखित परीक्षा ऑफिसर बनें

आवेदन फीस -

जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी- 500 रुपये। सीबीटी 1 परीक्षा में जो हिस्सा लेगा उसके 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे।

एससी, एसटी, महिला, ईबीसी, दिव्यांग- 250 रुपये । सीबीटी 1 परीक्षा में जो हिस्सा लेगा उसके पूरे 250 रुपये लौटा दिए जाएंगे।

चयन प्रक्रिया का नियम: आधार लिंकिंग अनिवार्य

आरआरबी टेक्नीशियन 2026 के लिए चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में पूरी होगी— कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार मेडिकल परीक्षा।

बोर्ड ने उम्मीदवारों को एक विशेष हिदायत दी है कि आवेदन फॉर्म भरते समय वे अपनी पर्सनल डिटेल्स को कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट से पूरी तरह मैच करें। साथ ही, फॉर्म जमा करने से पहले आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य होगी। उम्मीदवार प्रत्येक पे-लेवल के लिए केवल एक ही आरआरबी जोन से आवेदन कर सकते हैं; एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर फॉर्म को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा। विस्तृत ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही क्षेत्रीय वेबसाइटों पर लाइव होगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
RRB Recruitment Railway Bharti Railway Jobs
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।