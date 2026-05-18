RRB Technician Vacancy 2026: 10वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 6565 टेक्नीशियन पदों पर निकली भर्ती
RRB Technician Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने टेक्नीशियन के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड-I और ग्रेड-III के कुल 6,565 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
RRB Technician 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने रेल मंत्रालय के अधीन टेक्नीशियन के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन (CEN No. 02/2026) जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से देश भर के विभिन्न रेलवे जोनों में टेक्नीशियन ग्रेड-I और ग्रेड-III के कुल 6,565 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवार रेलवे के आधिकारिक आवेदन पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू होगी। फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे तक) तय की गई है।
शैक्षणिक योग्यता-
टेक्नीशियन ग्रेड-।- योग्यता - बीएससी (फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या आईटी या इंस्ट्रियूमेंटेशन/ बीई या बीटेक / तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा)
टेक्नीशियन ग्रेड-III- योग्यता - 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट
टेक्नीशियन ग्रेड-III (एस एंड टी) पद के लिए 10वीं, आईटीआई व फिजिक्स व मैथ् पास मांगी गई है।
आयु सीमा-
1. टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष तय की गई है।
2. टेक्नीशियन ग्रेड III पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।
3. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।
4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
सैलरी-
1. टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल पर उम्मीदवारों को 7th CPC पे लेवल 5 के अनुसार हर महीने 29,200 रुपये दिए जाएंगे।
2. टेक्नीशियन ग्रेड III पर उम्मीदवारों को 7th CPC पे लेवल 2 के अनुसार हर महीने 19,900 रुपये दिए जाएंगे।
आवेदन फीस -
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी- 500 रुपये। सीबीटी 1 परीक्षा में जो हिस्सा लेगा उसके 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे।
एससी, एसटी, महिला, ईबीसी, दिव्यांग- 250 रुपये । सीबीटी 1 परीक्षा में जो हिस्सा लेगा उसके पूरे 250 रुपये लौटा दिए जाएंगे।
चयन प्रक्रिया का नियम: आधार लिंकिंग अनिवार्य
आरआरबी टेक्नीशियन 2026 के लिए चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में पूरी होगी— कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार मेडिकल परीक्षा।
बोर्ड ने उम्मीदवारों को एक विशेष हिदायत दी है कि आवेदन फॉर्म भरते समय वे अपनी पर्सनल डिटेल्स को कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट से पूरी तरह मैच करें। साथ ही, फॉर्म जमा करने से पहले आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य होगी। उम्मीदवार प्रत्येक पे-लेवल के लिए केवल एक ही आरआरबी जोन से आवेदन कर सकते हैं; एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर फॉर्म को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा। विस्तृत ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही क्षेत्रीय वेबसाइटों पर लाइव होगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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