RRB Technician Result 2026 Out : CBT पास करने वाले ऐसे देखें अपना नाम
रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB Technician Grade 1 Signal Result 2026 जारी कर दिया है। उम्मीदवार क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। DV और मेडिकल टेस्ट की जानकारी भी जारी।
RRB Technician Result 2026 Out : रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल भर्ती 2026 का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने सीईएन 02/2025 के तहत आवेदन किया था और 13 मार्च 2026 को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
आरआरबी ने रिजल्ट के साथ-साथ उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
CBT पास करने वालों को अगला मौका
रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक CBT में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अस्थायी रूप से चुना गया है। अब इन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV और मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल होना होगा।
बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि जारी की गई रोल नंबर सूची मेरिट रैंक के हिसाब से नहीं बल्कि बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम (एसेंडिंग ऑर्डर) में प्रकाशित की गई है।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की तारीख
उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत स्कोर और मार्क्स पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होगी।
आरआरबी ने बताया है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 21 मई 2026 से 4 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि समय रहते अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।
ऐसे चेक करें रिजल्ट
- उम्मीदवार सबसे पहले अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद “Technician Grade 1 Signal Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
- अब शॉर्टलिस्ट किए गए रोल नंबर वाला PDF खुल जाएगा।
- Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर सर्च करें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर स्कोरकार्ड लॉगिन करें।
- रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जरूरी जानकारी
रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी जानकारी उम्मीदवारों को SMS, ईमेल और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए दी जाएगी। उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर भी डाउनलोड करना होगा, जिसमें रिपोर्टिंग डेट, परीक्षा स्थल और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।
मेडिकल टेस्ट भी होगा जरूरी
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को रेलवे के निर्धारित अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। आमतौर पर मेडिकल परीक्षा अगले ही दिन कराई जाती है। आरआरबी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे 3 से 4 दिनों तक चलने वाली पूरी प्रक्रिया के लिए पहले से तैयार रहें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव