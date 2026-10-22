रेलवे में स्टेशन मास्टर के 1250 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 27 अक्टूबर से, आधार कर लें अपडेट
Railway Station Master Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के 1250 पदों पर भर्ती के लिए सांकेतिक नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेंगे।
Railway Station Master Recruitment 2026: रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के 1250 पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन 08/2026) का सांकेतिक नोटिस जारी किया है। इनमें करीब 100 पद आरआरबी प्रयागराज के जरिए भरे जाने की संभावना है। ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेंगे। यह भर्ती एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल प्रक्रिया से अलग हो रही है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना एक जनवरी 2027 के आधार पर होगी।
आवेदन से पहले आधार की डिटेल्स में कर लें सुधार
स्टेशन मास्टर का पद सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल छह में आता है। विस्तृत विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को आधार कार्ड में दर्ज नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि का मिलान हाईस्कूल प्रमाणपत्र से करना होगा। विवरण में अंतर होने पर आवेदन से पहले आधार में सुधार कराने की सलाह दी गई है। अभ्यर्थियों को नवीनतम फोटो और बायोमेट्रिक भी अपडेट रखने होंगे। आवेदन रेलवे भर्ती बोर्ड के पोर्टल rrbapply.gov.in पर किए जा सकेंगे।
इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी अजमेर को पहली बार स्टेशन मास्टर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मा सौंपा गया है। देशभर में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। ऐसे में सभी बोर्डों से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना अजमेर आरआरबी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। गौरतलब है कि स्टेशन मास्टर पद की भर्ती पहले एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट के तहत हुआ करती थी लेकिन इस साल से स्टेशन मास्टर पद को एनटीपीसी भर्ती से हटा लिया गया है।
न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 की गई
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आयु संबंधी पात्रता नियम बदल दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी है। अधिकतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 30 वर्ष ही रहेगी।
RRB सिर्फ एक चरण में कराएगा CBT लिखित परीक्षा
रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 से स्टेशन मास्टर पद की भर्ती के लिए दो चरणों की लिखित परीक्षा खत्म करने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को सीबीटी-1 और सीबीटी-2 के बजाय सिर्फ एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। नई व्यवस्था में लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसके लिए दो घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा में बेसिक साइंस, गणित एवं डेटा विश्लेषण से 60, लॉजिकल कैपेबिलिटी से 20 और मेंटल रीजनिंग से 20 अंक के सवाल होंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के आठ गुना अभ्यर्थियों को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट में लिखित परीक्षा के 70 और सीबीएटी के 30 प्रतिशत अंक जोड़े जाएंगे। इसके बाद एक-एक अनुपात में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। स्नातक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। पद का वेतन लेवल-6 और मेडिकल मानक ए-2 रहेगा।
आइसोलेटेड 195 पदों पर भर्ती, पांच नवंबर से आवेदन
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आइसोलेटेड एवं मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के 195 पदों पर भर्ती के लिए सीईएन 09/2026 का संक्षिप्त नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन पांच नवंबर से चार दिसंबर तक किए जा सकेंगे। भर्ती में हिंदी-अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर, मुख्य विधि सहायक और प्रयोगशाला सहायक समेत विभिन्न पद शामिल हैं। पद सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल दो से सात तक के हैं। आयु की गणना एक जनवरी 2027 से होगी। विस्तृत विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा।
ग्रुप डी भर्ती: 26 अक्तूबर से दस्तावेज सत्यापन
प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे के रेल भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) ने ग्रुप डी भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रक्रिया 26 अक्तूबर से 23 नवंबर तक चलेगी। ई-काल लेटर जारी कर दिए गए हैं। कुल 2020 अभ्यर्थियों को पहली सूची में शामिल किया गया है, जिनमें 2015 को सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए 25 और 27 नवंबर को ब्लाक तिथि निर्धारित की गई है। बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के लिए मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
एएलपी भर्ती: 30 अक्तूबर को एप्टीट्यूड टेस्ट
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट (एएलपी) भर्ती 2025 के तहत कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 30 अक्तूबर को होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा शहर पर्ची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर परीक्षा शहर और तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भर्ती के तहत रेलवे में कुल 10,970 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं, जिनमें आरआरबी प्रयागराज के 588 पद शामिल हैं। परीक्षा के ई-काल लेटर निर्धारित तिथि से चार दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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