JOBS: रेलवे स्टेशन मास्टर के 1,265 पदों पर आवेदन का आखिरी मौका! लास्ट डेट कल, ग्रेजुएट युवा भरें फॉर्म
भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए आखिरी मौका। 1,265 पदों पर भर्ती के लिए कल यानी 25 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है, तुरंत भरें फॉर्म।
भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर जैसे प्रतिष्ठित पद पर नौकरी पाने का सपना देख रहे लाखों ग्रेजुएट युवाओं के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण अलर्ट है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से निकाली गई स्टेशन मास्टर के 1,265 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। जो पात्र अभ्यर्थी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे बिना देरी किए कल यानी 25 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक) आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी और नया फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
फीस भुगतान और फॉर्म में सुधार की प्रमुख तारीखें
रेलवे भर्ती बोर्ड के शेड्यूल के अनुसार, जिन उम्मीदवारों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर तक पूरा हो जाएगा, वे 27 नवंबर 2026 तक निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। इसके अलावा, यदि आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो अभ्यर्थियों को 28 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 के बीच 250 रुपये संशोधन शुल्क जमा करके फॉर्म में सुधार करने का अवसर दिया जाएगा।
श्रेणीवार और प्रमुख रेलवे जोन की रिक्तियों की डिटेल्स
इस भर्ती अभियान के जरिए देश के विभिन्न रेलवे जोन में कुल 1,265 स्टेशन मास्टर नियुक्त किए जाएंगे। इनमें सामान्य (UR) के 542 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 296 पद, अनुसूचित जाति (SC) के 176 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 147 पद और अनुसूचित जनजाति (ST) के 104 पद शामिल हैं। इनमें पूर्व सैनिकों के 133 पद भी शामिल हैं। प्रमुख भर्ती बोर्डों में मुंबई (मध्य रेलवे 125, पश्चिम रेलवे 24, दक्षिण मध्य रेलवे 28), जम्मू-श्रीनगर (122), चेन्नई (119), तिरुवनंतपुरम (114), प्रयागराज (उत्तर मध्य रेलवे 104, उत्तर रेलवे 8), बेंगलुरु (102), सिकंदराबाद (दक्षिण तटीय रेलवे 65, दक्षिण मध्य रेलवे 5), बिलासपुर (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 52, मध्य रेलवे 12) और भोपाल (पश्चिम मध्य रेलवे 49, पश्चिम रेलवे 13) शामिल हैं।
कौन कर सकता है आवेदन और क्या है शुल्क रिफंड नियम?
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी, जिसके तहत न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित है।आरक्षित वर्गों को नियमानुसार ऊपरी आयु में छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 के तहत 35,400 रुपये मूल वेतन मिलेगा।
आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 500 रुपये है, जिसमें से स्टेज-1 सीबीटी परीक्षा में शामिल होने के बाद 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग (PH) और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है, जो परीक्षा देने के बाद पूरा वापस मिल जाएगा। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा।
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