RRB Section Controller Recruitment 2026: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार न चूकें मौका
RRB Section Controller Recruitment 2026 Notification: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती होगी। यहां जानिए इस पद के बारे में पूरी जानकारी।
RRB Section Controller Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए देशभर के अलग-अलग रेलवे जोन में 119 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया फिलहाल 15 जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावित तारीख के साथ घोषित की गई है, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तय की गई है। आइए विस्तार से इस भर्ती के बारे में जानते हैं…
कितनी मिलेगी सैलरी
इस भर्ती में कुल 119 रिक्तियां हैं। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के लेवल-6 के तहत नौकरी मिलेगी। शुरुआती मूल वेतन 35,400 रुपये प्रति माह होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता और रेलवे के अन्य नियमानुसार सुविधाएं भी मिलेंगी।
किन रेलवे जोन में निकली हैं भर्तियां
सबसे ज्यादा 17 पद ईस्ट सेंट्रल रेलवे में हैं। इसके बाद दक्षिण रेलवे और पश्चिम रेलवे में 13-13 पद, दक्षिण पूर्व रेलवे में 14 पद, जबकि सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे में 8-8 पद घोषित किए गए हैं। बाकी पद अलग-अलग रेलवे जोन में बांटे गए हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (ग्रेजुएट) होना जरूरी है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2026 के आधार पर 20 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना भी अनिवार्य है।
मेडिकल फिटनेस भी होगी जरूरी
सेक्शन कंट्रोलर का पद रेलवे संचालन से जुड़ा महत्वपूर्ण पद है। इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को A-2 मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा करना होगा। मेडिकल जांच में सफल होना अंतिम नियुक्ति के लिए जरूरी रहेगा।
कैसे होगा चयन
भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) से होगी। जरूरत पड़ने पर अभ्यर्थियों का एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जा सकता है। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन और मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।
आवेदन कब और कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और यदि लागू हो तो आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अंतिम सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए।
गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन 27 जून 2026 को जारी किया है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई 2026 से शुरू होंगे और 14 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन शुरू होते ही प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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