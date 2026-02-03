RRB Section Controller City Intimation Slip: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की सिटी स्लिप आउट, इस दिन होगी परीक्षा

संक्षेप: RRB Section Controller City Intimation Slip 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा 'एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप' आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के कुल 368 रिक्त पदों को भरा जाना है।

RRB Section Controller City Intimation Slip 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए 'एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप' आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के कुल 368 रिक्त पदों को भरा जाना है। जो उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं, वे अब यह जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में और किस तारीख को आयोजित की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

परीक्षा का पूरा शेड्यूल आरआरबी के नोटिफिकेशन के अनुसार, सेक्शन कंट्रोलर के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का आयोजन देशभर के विभिन्न केंद्रों पर इन तिथियों को होगा।

परीक्षा की तारीखें: 11 और 12 फरवरी 2026

शिफ्ट: परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी (सुबह 9 से 11 बजे और दोपहर 1 से 3 बजे)।

चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

एडमिट कार्ड कब आएगा? उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि जारी की गई 'सिटी स्लिप' एडमिट कार्ड नहीं है। यह केवल यात्रा और ठहरने के प्रबंध के लिए दी गई अग्रिम सूचना है।

एडमिट कार्ड डाउनलोड: परीक्षा की तारीख से ठीक 4 दिन पहले (लगभग 7 या 8 फरवरी 2026) आधिकारिक वेबसाइट पर ई-कॉल लेटर जारी किए जाएंगे।

RRB Section Controller City Intimation Slip 2026 Direct Link सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें? सबसे पहले अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे rrbcdg.gov.in) पर जाएं। 2. होमपेज पर "CEN 04/2025 – Exam City Intimation Slip" लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (पासवर्ड) दर्ज करें।

4. कैप्चा कोड भरकर 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।

5. आपकी स्क्रीन पर परीक्षा शहर, तारीख और शिफ्ट की जानकारी आ जाएगी। इसे डाउनलोड कर लें।