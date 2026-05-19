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RRB Section Controller Exam 2026: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर CBAT एग्जाम डेट जारी, इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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RRB Section Controller Exam 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) परीक्षा अब 6 जून 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

RRB Section Controller Exam 2026: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर CBAT एग्जाम डेट जारी, इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

RRB Section Controller Exam 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर 'CEN 04/2025' के तहत लेवल-6 के सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) परीक्षा को री-शेड्यूल कर दिया है।

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 19 मई 2026 को जारी किए गए नए आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, यह परीक्षा अब 6 जून 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जो अभ्यर्थी इसके पहले चरण यानी सीबीटी (CBT) परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वे इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

पहले कब होनी थी परीक्षा और क्यों हुआ बदलाव?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने सबसे पहले 8 मई को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) का रिजल्ट जारी किया था और सीबीएटी (CBAT) परीक्षा की संभावित तारीख 24 मई 2026 घोषित की थी।इसके बाद, 13 मई को बोर्ड ने अपरिहार्य कारणों से एक नया नोटिस जारी कर इस परीक्षा को स्थगित कर दिया था और कहा था कि संशोधित तारीख जल्द ही बताई जाएगी। ताजा नोटिस में परीक्षा तिथि 6 जून निर्धारित कर दी गई है।

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कब आएगी एग्जाम सिटी स्लिप और ट्रैवल अथॉरिटी?

आरआरबी ने परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यात्रा और परीक्षा शहर की जानकारी से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया है।

एग्जाम सिटी लिंक: उम्मीदवार किस शहर में परीक्षा देंगे, इसकी जानकारी और परीक्षा की तारीख देखने का ऑनलाइन लिंक परीक्षा से ठीक 10 दिन पहले एक्टिव कर दिया जाएगा।

फ्री ट्रैवल पास: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के योग्य उम्मीदवारों के लिए मुफ्त रेलवे यात्रा पास डाउनलोड करने का लिंक भी इसी समय सभी क्षेत्रीय आरआरबी (RRB) की आधिकारिक वेबसाइटों पर लाइव कर दिया जाएगा।

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एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का नियम

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के अनुसार, उम्मीदवारों के ई-कॉल लेटर यानी मुख्य एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से ठीक 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार अपनी लॉगिन आईडी और जन्मतिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

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पारदर्शी होगी प्रक्रिया, दलालों से रहें सावधान

बोर्ड ने नोटिस में उम्मीदवारों को एक सख्त चेतावनी दी है कि वे नौकरी लगवाने का दावा करने वाले फर्जी एजेंटों, दलालों और ठगों से पूरी तरह सावधान रहें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूरी तरह साफ किया है कि इस भर्ती परीक्षा के अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी। पूरी परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी है, तथा उम्मीदवारों का अंतिम चयन केवल और केवल उनकी योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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