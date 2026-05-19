RRB Section Controller Exam 2026: रेलवे सेक्शन कंट्रोलर CBAT एग्जाम डेट जारी, इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड
RRB Section Controller Exam 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) परीक्षा अब 6 जून 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
RRB Section Controller Exam 2026: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर 'CEN 04/2025' के तहत लेवल-6 के सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) परीक्षा को री-शेड्यूल कर दिया है।
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 19 मई 2026 को जारी किए गए नए आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, यह परीक्षा अब 6 जून 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जो अभ्यर्थी इसके पहले चरण यानी सीबीटी (CBT) परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वे इस परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।
पहले कब होनी थी परीक्षा और क्यों हुआ बदलाव?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सबसे पहले 8 मई को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) का रिजल्ट जारी किया था और सीबीएटी (CBAT) परीक्षा की संभावित तारीख 24 मई 2026 घोषित की थी।इसके बाद, 13 मई को बोर्ड ने अपरिहार्य कारणों से एक नया नोटिस जारी कर इस परीक्षा को स्थगित कर दिया था और कहा था कि संशोधित तारीख जल्द ही बताई जाएगी। ताजा नोटिस में परीक्षा तिथि 6 जून निर्धारित कर दी गई है।
कब आएगी एग्जाम सिटी स्लिप और ट्रैवल अथॉरिटी?
आरआरबी ने परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यात्रा और परीक्षा शहर की जानकारी से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट किया है।
एग्जाम सिटी लिंक: उम्मीदवार किस शहर में परीक्षा देंगे, इसकी जानकारी और परीक्षा की तारीख देखने का ऑनलाइन लिंक परीक्षा से ठीक 10 दिन पहले एक्टिव कर दिया जाएगा।
फ्री ट्रैवल पास: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के योग्य उम्मीदवारों के लिए मुफ्त रेलवे यात्रा पास डाउनलोड करने का लिंक भी इसी समय सभी क्षेत्रीय आरआरबी (RRB) की आधिकारिक वेबसाइटों पर लाइव कर दिया जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का नियम
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के अनुसार, उम्मीदवारों के ई-कॉल लेटर यानी मुख्य एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से ठीक 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार अपनी लॉगिन आईडी और जन्मतिथि दर्ज करके एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।
पारदर्शी होगी प्रक्रिया, दलालों से रहें सावधान
बोर्ड ने नोटिस में उम्मीदवारों को एक सख्त चेतावनी दी है कि वे नौकरी लगवाने का दावा करने वाले फर्जी एजेंटों, दलालों और ठगों से पूरी तरह सावधान रहें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूरी तरह साफ किया है कि इस भर्ती परीक्षा के अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी। पूरी परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी है, तथा उम्मीदवारों का अंतिम चयन केवल और केवल उनकी योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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