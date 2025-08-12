RRB Result 2025 OUT Cut Off : railway Paramedical Staff result released www rrbcdg gov in rrb ntpc awaited RRB Result 2025 OUT, Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया पैरामेडिकल रिजल्ट, देखें कटऑफ, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRB Result 2025 OUT Cut Off : railway Paramedical Staff result released www rrbcdg gov in rrb ntpc awaited

RRB Result 2025 OUT, Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया पैरामेडिकल रिजल्ट, देखें कटऑफ

RRB Result 2025 OUT : रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपने रीजनल आरआरबी वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 09:15 AM
share Share
Follow Us on
RRB Result 2025 OUT, Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया पैरामेडिकल रिजल्ट, देखें कटऑफ

RRB Result 2025 OUT : रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपने रीजनल आरआरबी वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक सकते हैं। रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी की गई है। इस भर्ती के लिए सीबीटी का आयोजन 28.04.2025 से 30.04.2025 के बीच किया गया था। इस भर्ती के तहत 1376 पदों को भरा जाना है। सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और मेडिकल परीक्षा के लिए आना होगा। उम्मीदवारों का डीवी ई कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर होगा। डीवी के अगले दिन मेडिकल के लिए जाना होगा। मेडिकल फीस 24 रुपये का भुगतान भी करना होगा।

वैकेंसी की डिटेल्स :

डाइटिशियन - 05 पद

नर्सिंग सुपरीटेंडेट - 713 पद

क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट - 07 पद

डेंटल हाइजीनिस्ट - 03 पद

ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट - 02 पद

स्पीच थैरेपिस्ट - 01 पद

फील्ड वर्कर - 19 पद

ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन - 02 पद

रेडियोग्राफर- 64 पद

टेक्नीशियन -20 पद

लैबोरेट्री असिस्टेंट -27 पद

जल्द जारी होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का रिजल्ट

रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-1 का परिणाम (RRB NTPC Result) जल्द ही घोषित कर सकता है। हालाँकि अब तक रिजल्ट को लेकर कोई भी अधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है। लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है मिड-अगस्त यानि 15 से 25 अगस्त के बीच कभी स्कोरकार्ड जारी हो सकता है। इसके लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड की जरूरत पड़ेगी। उम्मीदवार आरआरबी के अलग-अलग क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर पाएंगे।

मिनिस्टीरियल आइसोलेटेड भर्ती परीक्षा तिथियां जारी

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने भारतीय रेलवे में मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी कर दी है। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक होगा। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप व ट्रैवलिंग अथॉरिटी परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से चार चार दिन पहले जारी होगा। इस भर्ती परीक्षा के तहत शिक्षक समेत विभिन्न तरह के 1036 पदों पर बहाली होगी।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों का आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपना मूल आधार कार्ड या ई-सत्यापित आधार का प्रिंटआउट लाना आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने पहले से आधार सत्यापन नहीं किया है, तो वे www.rrbapply.gov.in पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करके अपनी पहचान प्रमाणित करें ताकि परीक्षा केंद्र में आसानी से प्रवेश हो सके। परीक्षा केंद्र पर आने से पहले उनका आधार UIDAI में अनलॉक हो ताकि असुविधा से बचा जा सके।

Rrb Ntpc RRB Recruitment Rrb Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।