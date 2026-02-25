Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

RRB : रेलवे में 19000 से ज्यादा SC, ST, OBC पदों के लिए नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी

Feb 25, 2026 07:01 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

पिछले वर्ष हुई भर्ती में रेलवे को 19884 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल सके, जिस वजह से इन पदों पर चयन नहीं हो सका। रिक्त रह गए पदों में ओबीसी, एससी, एसटी के साथ ही दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं।

RRB : रेलवे में 19000 से ज्यादा SC, ST, OBC पदों के लिए नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी

रेलवे में आरक्षित वर्ग के पदों पर भर्ती को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पिछले वर्ष हुई भर्ती में रेलवे को 19884 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल सके, जिस वजह से इन पदों पर चयन नहीं हो सका। रेलवे की ओर से हाल में जारी की गई पिछले वर्ष की बैकलॉग रिपोर्ट में रिक्त रह गए पदों में ओबीसी, एससी, एसटी के साथ ही दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में कुल 38,005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चलाई गई थी, लेकिन इनमें से केवल 18,121 पदों पर ही नियुक्ति हो सकी। शेष पद विभिन्न कारणों से खाली रह गए, जिनमें पात्र अभ्यर्थियों की कमी प्रमुख वजह बताई गई है।

एससी के लिए आरक्षित सर्वाधिक 6640 पद खाली रह गए तो ओबीसी के 6459, एसटी के 5730 पदों पर चयन नहीं हो सका। नई चयन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैकलॉग पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे

रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 11127 पदों पर होगी भर्ती

रेल मंत्रालय ने वर्ष 2026 में सहायक लोको पायलट (एएलपी) के 11127 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। 21 फरवरी को मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने जोनवार रिक्तियों का ब्योरा जारी कर दिया है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे में 457 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अवसर मिलेगा। मुजफ्फरपुर, पटना और रांची रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए 700 पदों पर भर्ती की जाएगी। पूर्व तटीय में सर्वाधिक 1625 और पूर्वोत्तर रेलवे में सबसे कम 105 पदों के लिए बहाली प्रक्रिया होगी। रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए भारतीय रेलवे स्तर पर भर्ती का वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए नौ रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) को नोडल नामित किया है। बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सभी जोन के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ये भी पढ़ें:प्रमोशन की खाली सीटें सीधी भर्ती से भरेगा रेलवे भर्ती बोर्ड
ये भी पढ़ें:रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 11127 पदों पर होगी भर्ती,देखें जोनवाइज वैकेंसी

रेलवे में ग्रुप डी की 21997 भर्ती, 2 मार्च है अंतिम तिथि

वहीं रेलवे में ग्रुप डी के 21997 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से जारी है। 10वीं पास युवा www.rrbapply.gov.in पर जाकर 2 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जमा किए गए आवेदन के लिए फीस भरने की आखिरी तारीख 04 मार्च 2026 है। आवेदन पत्र में करेक्शन करने की विंडो 05 मार्च से 14 मार्च 2026 के बीच खुलेगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
RRB Recruitment Railway Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।