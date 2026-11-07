आरआरबी ने निकाली जूनियर ट्रांसलेटर समेत 191 पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू, जानें योग्यता
RRB Isolated Categories Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 191 पदों को भरा जाएगा।
RRB Isolated Categories Recruitment 2026:अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 191 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हुई थी। ऐसे में उम्मीदवार 4 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 है। आवेदन फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर उम्मीदवार 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 2026 तक करेक्शन कर सकेंगे।
किन पदों पर कितनी वैकेंसी?
रेलवे की इस भर्ती में कुल 7 अलग-अलग पद शामिल हैं। पदों के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है-
- चीफ लॉ असिस्टेंट: 17 पद
- पब्लिक प्रॉसिक्यूटर: 21 पद
- सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर: 8 पद
- जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी): 79 पद
- स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर: 27 पद
- साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग): 3 पद
- लैब असिस्टेंट ग्रेड III (केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट): 36 पद
इनमें सबसे अधिक 79 पद जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) के लिए हैं।
भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पढ़ें-
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
इस भर्ती के लिए अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा भी अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवार संबंधित पद की योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों की जानकारी रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है।
कैसे होगा चयन?
उम्मीदवारों का चयन सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT), ट्रांसलेशन टेस्ट (जहां लागू हो), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयन में सभी चरणों की मेरिट को ध्यान में रखा जाएगा।
एग्जाम पैटर्न
बता दें कि CBT परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। वहीं, स्क्राइब की सुविधा लेने के पात्र उम्मीदवारों को 120 मिनट दिए जाएंगे। प्रश्नों का लेवल संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होगा।
CBT और ट्रांसलेशन टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों के बराबर उम्मीदवारों को मेरिट और उनके विकल्पों के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
कितना लगेगा आवेदन शुल्क?
सामान्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। CBT में शामिल होने पर बैंक चार्ज काटकर 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। SC, ST, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) के उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क देना होगा। CBT में शामिल होने पर बैंक चार्ज काटकर यह पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिए किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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