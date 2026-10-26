JOBS: रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का मौका, 1250 पदों पर कल से आवेदन शुरू, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स

इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी अजमेर को पहली बार स्टेशन मास्टर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मा सौंपा गया है। देशभर में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। ऐसे में सभी बोर्डों से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना अजमेर आरआरबी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी।

अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने स्टेशन मास्टर के करीब 1250 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आरआरबी ने शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इनमें करीब 100 पद आरआरबी प्रयागराज के जरिए भरे जाने की संभावना है। इस भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 27 अक्टूबर से शुरू होंगे। वहीं, अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 नवंबर 2026 है।

बता दें कि इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी अजमेर को पहली बार स्टेशन मास्टर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मा सौंपा गया है। देशभर में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। ऐसे में सभी बोर्डों से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना अजमेर आरआरबी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। गौरतलब है कि स्टेशन मास्टर पद की भर्ती पहले एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट के तहत हुआ करती थी लेकिन इस साल से स्टेशन मास्टर पद को एनटीपीसी भर्ती से हटा लिया गया है।

कैसे करें आवेदन? 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं।

2. स्टेशन मास्टर भर्ती CEN 08/2026 से संबंधित लिंक खोलें।

3. इसके बाद निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें।

4. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।

5. इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

6. फिर लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करेंय़

7. फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सेव कर लें।

कितना मिलेगा वेतन? स्टेशन मास्टर का पद 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के लेवल-6 में आता है। इस पद के लिए शुरुआती बेसिक वेतन 35,400 रुपये प्रति महीने निर्धारित है। इसके अलावा नियमानुसार अन्य भत्ते भी मिल सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा।

तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को आधार कार्ड में दर्ज नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि का मिलान हाईस्कूल प्रमाणपत्र से करना होगा। विवरण में अंतर होने पर आवेदन से पहले आधार में सुधार कराने की सलाह दी गई है। अभ्यर्थियों को नवीनतम फोटो और बायोमेट्रिक भी अपडेट रखने होंगे। आवेदन रेलवे भर्ती बोर्ड के पोर्टल rrbapply.gov.in पर किए जा सकेंगे।

चयन प्रक्रिया? स्टेशन मास्टर पद के लिए चयन प्रक्रिया में नीचे दिए चरण शामिल हैं-

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT)

दस्तावेज सत्यापन (DV)

मेडिकल परीक्षा

उम्मीदवारों को चयन के सभी निर्धारित चरणों में सफल होना होगा। मेडिकल परीक्षा में निर्धारित मानकों को पूरा करना भी जरूरी होगा।