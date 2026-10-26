JOBS: रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का मौका, 1250 पदों पर कल से आवेदन शुरू, तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स
इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी अजमेर को पहली बार स्टेशन मास्टर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मा सौंपा गया है। देशभर में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। ऐसे में सभी बोर्डों से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना अजमेर आरआरबी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी।
अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने स्टेशन मास्टर के करीब 1250 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आरआरबी ने शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इनमें करीब 100 पद आरआरबी प्रयागराज के जरिए भरे जाने की संभावना है। इस भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 27 अक्टूबर से शुरू होंगे। वहीं, अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 नवंबर 2026 है।
बता दें कि इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी अजमेर को पहली बार स्टेशन मास्टर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मा सौंपा गया है। देशभर में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। ऐसे में सभी बोर्डों से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना अजमेर आरआरबी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। गौरतलब है कि स्टेशन मास्टर पद की भर्ती पहले एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल रिक्रूटमेंट के तहत हुआ करती थी लेकिन इस साल से स्टेशन मास्टर पद को एनटीपीसी भर्ती से हटा लिया गया है।
कैसे करें आवेदन?
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं।
2. स्टेशन मास्टर भर्ती CEN 08/2026 से संबंधित लिंक खोलें।
3. इसके बाद निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें।
4. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
5. इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
6. फिर लागू आवेदन शुल्क का भुगतान करेंय़
7. फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सेव कर लें।
कितना मिलेगा वेतन?
स्टेशन मास्टर का पद 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के लेवल-6 में आता है। इस पद के लिए शुरुआती बेसिक वेतन 35,400 रुपये प्रति महीने निर्धारित है। इसके अलावा नियमानुसार अन्य भत्ते भी मिल सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा।
तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स
आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को आधार कार्ड में दर्ज नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि का मिलान हाईस्कूल प्रमाणपत्र से करना होगा। विवरण में अंतर होने पर आवेदन से पहले आधार में सुधार कराने की सलाह दी गई है। अभ्यर्थियों को नवीनतम फोटो और बायोमेट्रिक भी अपडेट रखने होंगे। आवेदन रेलवे भर्ती बोर्ड के पोर्टल rrbapply.gov.in पर किए जा सकेंगे।
चयन प्रक्रिया?
स्टेशन मास्टर पद के लिए चयन प्रक्रिया में नीचे दिए चरण शामिल हैं-
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT)
दस्तावेज सत्यापन (DV)
मेडिकल परीक्षा
उम्मीदवारों को चयन के सभी निर्धारित चरणों में सफल होना होगा। मेडिकल परीक्षा में निर्धारित मानकों को पूरा करना भी जरूरी होगा।
RRB स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए कितनी है आयु सीमा?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आयु संबंधी पात्रता नियम बदल दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के पद पर सीधी भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी है। अधिकतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह 30 वर्ष ही रहेगी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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