3 साल से रेलवे की भर्तियों में लगातार घट रहे पद, 2 वर्ष में 87456 से घटकर 28908 वैकेंसी रह गईं
रेलवे में वर्ष 2024 में जहां 87,456 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 51,970 रह गई। वर्ष 2026 में और गिरावट आई और कुल पदों की संख्या 28,908 रह गई।
पीयूष श्रीवास्तव। प्रयागराज। रेलवे में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पिछले तीन साल के भर्ती आंकड़े निराश करने वाले हैं। रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर होने वाली भर्तियों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में जहां 87,456 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 51,970 रह गई। वर्ष 2026 में और गिरावट आई और कुल पदों की संख्या 28,908 रह गई। इस तरह तीन साल में हुई रेलवे की भर्तियों में पदों की संख्या में करीब 67 फीसदी की कमी आई है।
असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भी इसका असर दिख रहा है। वर्ष 2024 में इस श्रेणी में 18,799 पद थे, जो 2025 में घटकर 10,970 रह गए। हालांकि वर्ष 2026 में पिछले साल की तुलना में ज्यादा यानी 11,127 पदों पर भर्ती आई। इसी तरह टेक्नीशियन की भर्ती में 2024 में 14,298 पद थे, जबकि 2025 में 6,238 और 2026 में 6,557 पदों पर ही भर्ती की गई। इसी तरह एनटीपीसी की ग्रेजुएट श्रेणी में भी भर्तियों में पदों की संख्या लगातार कम हुई है। वर्ष 2024 में 8,113 पदों पर भर्ती हुई थी, जबकि 2025 में 5,810 और 2026 में करीब 3,548 पदों पर भर्ती निकाली गई। अंडरग्रेजुएट श्रेणी में 2024 में 3,445 पदों पर की गई भर्ती के सापेक्ष 2026 में 1,688 पदों पर ही भर्ती की जा रही है।
ग्रुप डी यानी लेवल-1 के पदों में भी 2024 के 32,438 पदों के मुकाबले 2025 में 22,195 पदों पर भर्ती दर्ज की गई। अभी तक इस वर्ष ग्रुप डी की भर्ती नहीं आई है। वहीं 2027 के लिए अभी अधिकांश श्रेणियों में रिक्तियों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अगली भर्ती प्रक्रिया का इंतजार है।
उत्तर मध्य रेलवे में 20 प्रतिशत पद खाली
उत्तर मध्य रेलवे में कुल 83,344 पद स्वीकृत हैं जिसमें 67,255 की तैनाती है। इस तरह कुल 16089 यानी लगभग 20 प्रतिशत पद खाली हैं। इनमें आरआरबी प्रयागराज में स्वीकृत 681 पदों के सापेक्ष 606 कर्मचारी ही तैनात हैं। यहां 75 पद रिक्त हैं। वहीं उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में 36,196 स्वीकृत पदों में करीब 20 प्रतिशत पद खाली हैं। झांसी मंडल में करीब 19 प्रतिशत और आगरा मंडल में 12 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं। इस प्रकरण के रेलवे के अफसरों ने बताया कि भर्ती एक नियमित प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति होने से जो पद खाली होते हैं, भर्ती के माध्यम से भरा जा रहा है।
उत्तर मध्य रेलवे में 20 प्रतिशत पद खाली
उत्तर मध्य रेलवे में कुल 83,344 पद स्वीकृत हैं जिसमें 67,255 की तैनाती है। इस तरह कुल 16089 यानी लगभग 20 प्रतिशत पद खाली हैं। इनमें आरआरबी प्रयागराज में स्वीकृत 681 पदों के सापेक्ष 606 कर्मचारी ही तैनात हैं। यहां 75 पद रिक्त हैं। वहीं उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में 36,196 स्वीकृत पदों में करीब 20 प्रतिशत पद खाली हैं। झांसी मंडल में करीब 19 प्रतिशत और आगरा मंडल में 12 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं। इस प्रकरण के रेलवे के अफसरों ने बताया कि भर्ती एक नियमित प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति होने से जो पद खाली होते हैं, भर्ती के माध्यम से भरा जा रहा है।
जेई के लिए ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर के ज्यादा आवेदन
रेलवे में जूनियर इंजीनियर (जेई) समेत तकनीकी पदों पर नौकरी पाने के लिए प्रयागराज के युवाओं में खासा उत्साह है। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज में इन पदों के लिए कुल 47,279 आवेदन आए हैं। इनमें सबसे अधिक 16,347 आवेदन ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर वर्ग के अभ्यर्थियों ने किए हैं। कुल आवेदनों में इस वर्ग की हिस्सेदारी करीब 34.6 प्रतिशत है।
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक सामान्य वर्ग के 13,002 और एससी वर्ग के 10,722 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के 3,190, एसटी के 2,456 और ओबीसी क्रीमीलेयर के 1,562 आवेदन आए हैं। देशभर के 21 रेलवे भर्ती बोर्डों में आवेदन के मामले में प्रयागराज पांचवें स्थान पर है। कोलकाता रेलवे बोर्ड 66,275 आवेदनों के साथ पहले, चेन्नई 63,222 के साथ दूसरे, मुंबई 63,042 के साथ तीसरे और गुवाहाटी 56,006 आवेदनों के साथ चौथे स्थान पर है। प्रयागराज में बेंगलुरु से अधिक आवेदन आए हैं, जहां 44,725 आवेदन दर्ज किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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