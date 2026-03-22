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Railway Recruitment : ट्रेनों में 12वीं पास ही बन सकेंगे कोच अटेंडेंट, रेलवे बोर्ड ने बदले योग्यता नियम

Mar 22, 2026 10:23 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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ट्रेनों में कोच अटेंडेंट बनने की अहर्ता में रेलवे बोर्ड ने बदलाव किया है। अब 12वीं पास युवक ही कोच अटेंडेंट बन सकते हैं। अब हाउसकीपिंग में व्यवहारिक प्रशिक्षण और आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए।

Railway Recruitment : ट्रेनों में 12वीं पास ही बन सकेंगे कोच अटेंडेंट, रेलवे बोर्ड ने बदले योग्यता नियम

मेल-एक्सप्रेस से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट बनने की अहर्ता में रेलवे बोर्ड ने बदलाव किया है। अब 12वीं पास युवक ही कोच अटेंडेंट बन सकते हैं। साथ ही उनके पास तीन महीने का हाउसकीपिंग में व्यवहारिक प्रशिक्षण और आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। अब तक कोच अटेंडेंट के लिए 10वीं पास होना जरूरी था। इसको लेकर रेलवे बोर्ड के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के निदेशक लव कुमार ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधक को पत्र भेजा है।

जानकारी हो कि ट्रेनों मे तैनात कोच अटेंडेंट की बहाली निजी एजेंसी के माध्यम से होती है। वर्तमान में रेलवे ने वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी कई प्रीमियम ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। इस दौरान कम शैक्षणिक योग्यता वाले कोच अटेंडेंट यात्रियों को संतुष्ट करने में असफल हो जाते है। यात्री रेलवे के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत करते हैं। इससे रेलवे की छवि खराब होती है। इसको देखते हुए रेलवे बोर्ड ने कोच अटेंडेंट के लिए अहर्ता में यह संशोधन किया है।

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बताया जाता है कि वंदे भारत ट्रेन में कम पढ़े लिखे और तकनीकी रूप से दक्ष कोच अटेंडेंट नहीं होने से दूसरे राज्यों के यात्रियों को परेशानी हो रही है।

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यात्री के हिंदी भाषी नहीं होने से कोच अटेंडेंट उसे संतुष्ट नहीं कर सका। इस तरह की कई शिकायतें हाल में रेलवे बोर्ड को मिली हैं। इसके बाद इस समस्या से निजात को रेलवे ने योग्यता क अहर्ता में संशोधन किया है।

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निजी एजेंसी करती है कोच अटेंडेंट की बहाली

ट्रेन में कोच अटेंडेंट को रेलवे सीधे बहाल नहीं करता है। निजी एजेंसी व ठेकेदारों या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से इनकी बहाली होती है। ये एजेंसियां एसी कोच में यात्रियों की सुविधा, सफाई और चादर-कंबल उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराता है। निजी एजेंसियां व ठेकेदार रेलवे से अनुबंधित होते हैं।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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