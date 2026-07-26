RRB Group D PET: 35 किलो का बोझ, 1000 मीटर की दौड़... युवाओं ने दिखाई ताकत, कितने हुए सफल
प्रयागराज के DSA ग्राउंड में आरआरबी ग्रुप D फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का दूसरा दिन था, जिसमें 928 में से 621 कैंडिडेट्स ने दौड़ने और वजन उठाने के चैलेंज को सफलतापूर्वक पास किया।
रविवार को प्रयागराज का डीएसए ग्राउंड में रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) प्रयागराज की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के दूसरे दिन ग्राउंड पर सुबह से लेकर शाम तक भारी गहमागहमी देखने को मिली। इस परीक्षा के दौरान दौड़ में सैकड़ों युवाओं ने भारतीय रेलवे में अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी।
सुबह 11 से शाम 6 बजे तक ग्राउंड पर जमी रही रंगत
रविवार को परीक्षा की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई, जो शाम छह बजे तक लगातार चलती रही। ग्राउंड में प्रवेश करने से पहले अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक और कागजातों की जांच की गई। इसके बाद बारी आई असली परीक्षा की। कड़े अनुशासन और कड़ी निगरानी के बीच एक-एक करके ग्रुप बनाकर अभ्यर्थियों को मैदान में उतारा गया। पूरे दिन ग्राउंड पर सीटी की आवाजें, भागते कदमों की धमक और बाहर खड़े परिजनों की तालियां गूंजती रहीं। हर कोई बस तय समय सीमा में अपनी दौड़ पूरी कर लेना चाहता था।
35 किलो की बोरी और 1000 मीटर का कड़ा इम्तिहान
ग्रुप डी की इस शारीरिक परीक्षा के मानक काफी कड़े बनाए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के सामने सबसे पहली और कठिन चुनौती थी कंधे पर 35 किलोग्राम की बोरी रखकर दौड़ना।
वजन वाली दौड़: अभ्यर्थियों को 35 किलो की बोरी उठाकर कंधे पर रखनी थी और बिना नीचे गिराए 2 मिनट के भीतर 100 मीटर की दूरी तय करनी थी।
1000 मीटर की रेस: इस पड़ाव को पार करने के बाद युवाओं को 1000 मीटर की लंबी दौड़ में अपना दमखम और स्टैमिना साबित करना था।
कई युवाओं ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए इन दोनों चुनौतियों को दिए गए समय से काफी पहले ही पूरा कर लिया।
आंकड़ों में समझिए दूसरे दिन का नतीजा
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) अमित सिंह ने रविवार के नतीजों का ब्योरा साझा किया। दूसरे दिन के आंकड़े कुछ इस प्रकार रहे -
- कुल बुलाए गए अभ्यर्थी 1,250
- परीक्षा में शामिल हुए 928
- सफल अभ्यर्थी 621
- असफल अभ्यर्थी 307
- अनुपस्थित अभ्यर्थी 322
पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ग्राउंड पर तमाम इंतजाम किए गए थे। मेडिकल टीम से लेकर वरिष्ठ रेल अधिकारी तक पूरे समय मौके पर मुस्तैद रहे।
ट्रैक के किनारे परिजनों ने बढ़ाया हौसला
मैदान के अंदर जहां अभ्यर्थी पसीना बहा रहे थे, वहीं ट्रैक के ठीक बाहर का नजारा भी बेहद भावुक करने वाला था। अपने बेटों, भाइयों और दोस्तों को दौड़ता देख बाउंड्री के पार मौजूद परिजन पूरे समय चीयर करते रहे। "शाबाश, थोड़ा और तेज!" और "बस कुछ मीटर और!" जैसी आवाजों से पूरा ग्राउंड गूंज रहा था। परिजनों की इस मौजूदगी ने कई थक चुके युवाओं में आखिरी लम्हों में नई ऊर्जा भर दी।
दौड़ पूरी करने के बाद जैसे ही सफल अभ्यर्थियों के नाम का ऐलान हुआ, उनके चेहरों पर महीनों की थकान एक पल में खुशी में बदल गई। कई युवा अपने साथियों को गले लगाकर रो पड़े तो किसी ने तुरंत फोन करके घर पर अपनी कामयाबी की खबर दी। दूसरी तरफ, जो 307 अभ्यर्थी कुछ सेकंड के फासले से चूक गए, उनके चेहरे पर मायूसी जरूर थी। हालांकि, हिम्मत हारने के बजाय ज्यादातर असफल युवा एक-दूसरे को ढांढस बंधाते और अपनी कमियों को सुधारकर अगली भर्ती में दोगुनी तैयारी के साथ लौटने का संकल्प लेते नजर आए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव