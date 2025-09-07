रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ की 434 पदों पर निकली वैकेंसी; कल आवेदन की आखिरी तारीख

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने पैरामेडिकल स्टाफ के 434 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। 9 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, योग्यता और आयु सीमा के अनुसार उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

RRB Paramedical Staff Recruitment 2025 : रेलवे में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने पैरामेडिकल स्टाफ के 434 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। यानी कल इस भर्ती के लिए आवेदन का करने का आखिरी दिन है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं, वे समय रहते रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती में कई तरह के पद शामिल हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पद नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए हैं। इस श्रेणी में कुल 272 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा, फार्मासिस्ट के 105 पद, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के 33 पद, लैब असिस्टेंट के 12 पद, जबकि रेडियोग्राफर, डायलिसिस टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 4-4 पद निकाले गए हैं।

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए फीस 500 रुपये तय की गई है। वहीं एससी, एसटी, ईबीसी, ईएसएम, सभी महिला उम्मीदवार, अल्पसंख्यक और थर्ड जेंडर के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है।

RRB Paramedical Staff Recruitment 2025 : क्या होनी चाहिए उम्र सीमा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 से 20 वर्ष रखी गई है, जो पदों के हिसाब से अलग-अलग होगी। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है, जबकि अन्य पदों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होगी। सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।

शैक्षिक योग्यता पदों के अनुसार अलग-अलग है। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए GNM या B.Sc नर्सिंग, फार्मासिस्ट के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी, रेडियोग्राफर और ईसीजी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा/डिग्री, लैब असिस्टेंट के लिए DMLT, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए बी.एससी (केमिस्ट्री) और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए बी.एससी और डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस अनिवार्य है।

RRB Paramedical Staff Recruitment 2025 : कितनी मिलेगी सैलरी सैलरी की बात करें तो रेलवे ने पदों के हिसाब से अलग-अलग वेतनमान तय किया है। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट को 44,900 रुपये, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर को 29,200 रुपये, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर को 35,400 रुपये, लैब असिस्टेंट को 21,700 रुपये, डायलिसिस टेक्नीशियन को 35,400 रुपये और ईसीजी टेक्नीशियन को 25,500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा।