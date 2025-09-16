RRB Paramedical Recruitment 2025 for 434 post ends soon apply online sarkari naukri RRB Paramedical Recruitment 2025: रेलवे पैरामेडिकल के 434 पदों पर आवेदन की लास्ट नजदीक, फौरन करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRB Paramedical Recruitment 2025 for 434 post ends soon apply online sarkari naukri

RRB Paramedical Recruitment 2025: रेलवे पैरामेडिकल के 434 पदों पर आवेदन की लास्ट नजदीक, फौरन करें अप्लाई

RRB Paramedical Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जल्द ही आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 434 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 07:14 PM
share Share
Follow Us on
RRB Paramedical Recruitment 2025: रेलवे पैरामेडिकल के 434 पदों पर आवेदन की लास्ट नजदीक, फौरन करें अप्लाई

RRB Paramedical Recruitment 2025 Apply Online: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जल्द ही आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 18 सितंबर 2025 को समाप्त होगी। उम्मीदवार क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 20 सितंबर, 2025 है। करेक्शन विंडो 21 सितंबर को खुलेगी और 30 सितंबर, 2025 को बंद होगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 434 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. नर्सिंग सुपरिटेंडेंट: 272 पद

2. डायलिसिस टेेक्नीशियन: 4 पद

3. स्वास्थ्य एवं मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड II: 33 पद

4. फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड): 105 पद

5. रेडियोग्राफर एक्स-रे टेक्नीशियन: 4 पद

6. ईसीजी टेक्नीशियन: 4 पद

7. लैब असिस्टेंट ग्रेड II: 12 पद

शैक्षणिक योग्यता-

शैक्षणिक योग्यता पदोनुसार अलग-अलग है। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए जीएनएम या बी.एससी नर्सिंग, फार्मासिस्ट के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी, रेडियोग्राफर और ईसीजी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा/डिग्री, लैब असिस्टेंट के लिए डीएमएलटी, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए बी. एससी (केमिस्ट्री) और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए बी. एससी और डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025: उम्र सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 से 20 वर्ष रखी गई है, जो पदों के हिसाब से अलग-अलग होगी। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है, जबकि अन्य पदों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होगी। सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए फीस 500 रुपये तय की गई है। वहीं एससी, एसटी, ईबीसी, ईएसएम, सभी महिला उम्मीदवार, अल्पसंख्यक और थर्ड जेंडर के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है।

RRB Recruitment Sarkari Naukri
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।