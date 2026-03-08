RRB Paramedical 2026 के एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें परीक्षा से जुड़ी हर एक बारीक डिटेल
रेलवे बोर्ड ने 434 पदों पर होने वाली पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिन्हें उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी और खासकर भारतीय रेलवे (Indian Railways) में नौकरी पाना आज भी देश के लाखों युवाओं का सबसे बड़ा और पहला सपना होता है। रेलवे की नौकरी न सिर्फ एक बेहतरीन करियर की गारंटी देती है, बल्कि समाज में एक अलग रुतबा और सुरक्षा भी प्रदान करती है। अगर आपने भी रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ (Paramedical Staff) के तौर पर अपनी सेवाएं देने का ख्वाब देखा है और इसके लिए दिन-रात मेहनत की है, तो आपके लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर है।
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने विज्ञापन संख्या सीईएन 03/2025 (CEN 03/2025) के तहत होने वाली पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा के लिए बहुप्रतीक्षित एडमिट कार्ड (प्रवेश पत्र) आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा की तारीखें सिर पर हैं और अब वक्त आ गया है कि आप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें। आइए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा की तारीखों, खाली पदों के गणित और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तरीके को बिल्कुल आसान और हिंदुस्तानी जुबान में तफ्सील से समझते हैं।
कब और कैसे होगी यह महा-परीक्षा? (Exam Dates & Mode)
रेलवे बोर्ड ने इस बार परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और हाई-टेक बनाने का फैसला किया है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी (CBT - Computer Based Test) मोड में आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, देशभर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह इम्तिहान 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च 2026 को लिया जाएगा।
चूंकि परीक्षा में अब चंद दिन ही बचे हैं, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई अपनी परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और समय को अच्छी तरह से चेक कर लें, ताकि ऐन मौके पर किसी भी तरह की कोई अफरातफरी न मचे।
कितने पदों पर होगी भर्ती और क्या है सीटों का बंटवारा?
हर उम्मीदवार के मन में यह सवाल जरूर होता है कि आखिर मुकाबला कितनों से है और कुल कितनी सीटें दांव पर हैं। रेलवे इस बड़े भर्ती अभियान के जरिए कुल 434 खाली पदों को भरने जा रहा है। इन पदों का बंटवारा सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है:
अनारक्षित/सामान्य वर्ग (General Category): सबसे ज्यादा 198 पद
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 79 पद
- अनुसूचित जाति (SC): 72 पद
- अनुसूचित जनजाति (ST): 46 पद
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 39 पद
जो उम्मीदवार सीबीटी (CBT) परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे, केवल वही चयन प्रक्रिया (Selection Process) के अगले और अहम चरणों में शामिल होने के हकदार माने जाएंगे।
परीक्षा के दिन इन सख्त नियमों का करना होगा पालन (Exam Day Guidelines)
रेलवे बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, इसलिए कुछ बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं, जिन्हें जानना हर परीक्षार्थी के लिए जरूरी है:
1. पहचान पत्र है जरूरी: परीक्षा केंद्र पर एंट्री के लिए एडमिट कार्ड के प्रिंटआउट के साथ-साथ एक ओरिजिनल (मूल) फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) लाना अनिवार्य है। फोटोकॉपी बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी।
2. समय का रखें खास ख्याल: निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग टाइम से कम से कम 1 घंटा पहले अपने तय परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए।
3. लेटलतीफी नहीं चलेगी: जो भी उम्मीदवार गेट बंद होने के समय के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, उन्हें किसी भी सूरत में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपका एक मिनट का विलंब आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है।
एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर करें चेक
जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, तो उसमें दी गई डिटेल्स को सरसरी निगाह से न देखें, बल्कि ध्यान से पढ़ें। आपके एडमिट कार्ड में आपका पूरा नाम, आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर (पंजीकरण संख्या), परीक्षा की सटीक तारीख और समय, रिपोर्टिंग टाइम और आपके परीक्षा केंद्र (Exam Center) का पूरा पता छपा होगा। अगर इनमें से किसी भी जानकारी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या गलती नजर आती है, तो फौरन आरआरबी की हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
चंद मिनटों में ऐसे डाउनलोड करें अपना RRB Paramedical Admit Card 2026
तकनीक के इस दौर में एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बेहद आसान है। बस अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in या फिर अपने क्षेत्र (Region) की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर ही आपको 'RRB Paramedical Admit Card 2026 (CEN 03/2025)' का एक चमकता हुआ लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपकी स्क्रीन पर एक लॉगिन विंडो खुल जाएगी। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) और पासवर्ड (Password) या जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4: डिटेल्स भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे ध्यान से चेक करें और डाउनलोड करके इसका एक साफ प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
अब जब परीक्षा की घड़ी नजदीक आ गई है, तो घबराने के बजाय खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। रेलवे का यह सफर आपकी जिंदगी बदल सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव