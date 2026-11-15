RRB नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट परीक्षा का सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, 23 और 25 नवंबर को होगा एग्जाम
आरआरबी ने नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट परीक्षा की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा 23 और 25 नवंबर को होगी।
रेलवे में नर्स बनने का सपना देखने वालों के लिए अब घड़ी की सुइयां तेज हो गई हैं। परीक्षा का शहर तय हो चुका है। बस एक लॉगिन की दूरी पर आपकी तैयारी का अगला पड़ाव खुला पड़ा है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट परीक्षा की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। यह स्लिप सीईएन 05/2026 के तहत आवेदन करने वाले उन उम्मीदवारों के लिए है जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी देंगे। स्लिप 13 और 14 नवंबर 2026 के बीच जारी हुई। अब उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का शहर और तारीख देख सकते हैं।
कब होगी परीक्षा
परीक्षा 23 और 25 नवंबर 2026 को होगी। बोर्ड ने इसका संभावित कार्यक्रम 18 अक्टूबर को जारी किया था। तारीख अब बहुत पास है। जिनका शहर घर से दूर आया है उन्हें ट्रेन का टिकट और ठहरने का इंतजाम अभी से कर लेना चाहिए। आखिरी वक्त पर टिकट मिलना आसान नहीं होता।
भर्ती पर एक नजर
यह परीक्षा आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2026 का हिस्सा है। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के कुल 365 पद हैं। इस पद का पे लेवल 7 है और शुरुआती बेसिक वेतन 44900 रुपये महीना है। सरकारी नौकरी और रेलवे की सुविधाएं मिलें तो यह भर्ती हजारों नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका है।
स्लिप ऐसे डाउनलोड करें
1. आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं।
2. जिस क्षेत्रीय आरआरबी से आवेदन किया था उसकी साइट खोलें।
3. सीईएन 05/2026 के एग्जाम सिटी और डेट इंटिमेशन वाले लिंक पर क्लिक करें।
4. कैंडिडेट लॉगिन चुनें।
5. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड भरें।
6. सबमिट करते ही शहर और तारीख स्क्रीन पर दिख जाएगी।
7. जानकारी ध्यान से जांचें और स्लिप डाउनलोड करके रख लें।
स्लिप में आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। पद की जानकारी और परीक्षा की तारीख भी लिखी होगी। साथ में आपको आवंटित शहर और उसका राज्य दिखेगा। कोई गड़बड़ी दिखे तो संबंधित आरआरबी से आधिकारिक माध्यम से संपर्क करें।
स्लिप को एडमिट कार्ड न समझें
यहां बहुत से उम्मीदवार चूक जाते हैं। सिटी स्लिप सिर्फ इतना बताती है कि परीक्षा किस शहर में और किस दिन है। इसमें परीक्षा केंद्र का पता नहीं होता। इससे परीक्षा हॉल में एंट्री भी नहीं मिलती। केंद्र का पता और रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड में मिलेगा। बोर्ड के कार्यक्रम के मुताबिक ई-कॉल लेटर परीक्षा से चार दिन पहले डाउनलोड के लिए आएगा। यानी 23 नवंबर वालों को और 25 नवंबर वालों को अपनी तारीख के हिसाब से पोर्टल देखते रहना होगा।
आधार वेरिफिकेशन जरूर ध्यान रखें
इस बार आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक जांच होगी। उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से पहले किया जाएगा। इसके लिए असली आधार कार्ड या ई-वेरिफाइड आधार का प्रिंटआउट साथ रखना होगा। अपना आधार यूआईडीएआई सिस्टम में अनलॉक रखें। वरना केंद्र पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। पात्र एससी और एसटी उम्मीदवार जिन्होंने मुफ्त यात्रा सुविधा चुनी थी वे भी आरआरबी पोर्टल पर अपना ट्रैवल अथॉरिटी चेक कर सकते हैं।
गौरतलब है कि परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए सिर्फ आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर भरोसा करें। अपना लॉगिन किसी अनजान वेबसाइट या ऐप पर न डालें। एडमिट कार्ड और जरूरी कागज पहले से डाउनलोड करके रख लें। अब बचे दिन दोहराने और सेहत संभालने के हैं। बाकी काम आपकी मेहनत करेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव