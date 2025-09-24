RRB NTPC vacancy 2025: Railway rrb ntpc new vacancy announced 8875 posts apply dates eligibility how to apply rrbapply RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में नई एनटीपीसी भर्ती, 8875 पदों के लिए rrbapply.gov.in पर करना होगा आवेदन, Career Hindi News - Hindustan
RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में नई एनटीपीसी भर्ती, 8875 पदों के लिए rrbapply.gov.in पर करना होगा आवेदन

RRB NTPC New Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी की एक और नई भर्ती निकलने जा रही है। इस बार एनटीपीसी यूजी और ग्रेजुएट लेवल के कुल 8875 पदों पर भर्ती निकलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के इंडेंट लेटर से यह बात सामने आई है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 12:40 PM
RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में नई एनटीपीसी भर्ती, 8875 पदों के लिए rrbapply.gov.in पर करना होगा आवेदन

RRB NTPC New Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड बहुत जल्द आरआरबी एनटीपीसी की एक और नई बंपर भर्ती निकालने जा रहा है। इस बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट (यूजी) और ग्रेजुएट लेवल के कुल 8875 पदों पर भर्ती निकलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी इंडेंट लेटर के मुताबिक एनटीपीसी यूजी लेवल के 3058 और ग्रेजुएट लेवल के 5817 पदों पर भर्तियां निकलेंगी। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट समेत कई पद शामिल हैं। नई रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवार ध्यान रखें कि यह नई एनटीपीसी भर्ती का मूल नोटिफिकेशन नहीं है। यह केवल ड्राफ्ट वैकेंसी हैं। आरआरबी जल्द ही एनटीपीसी यूजी व ग्रेजुएट लेवल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इ्च्छुक व योग्य उम्मीदवार www.rrbapply.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकेंगे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 8875 पदों के लिए नई आरआरबी एनटीपीसी भर्ती की चयन प्रक्रिया में दो कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं (सीबीटी-1 और सीबीटी-2) शामिल हैं, जिसके बाद आवश्यकतानुसार स्किल टेस्ट या टाइपिंग/योग्यता परीक्षण होंगे। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा।

आरआरबी एनटीपीसी आगामी वैकेंसी का ब्योरा

एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 5,817 पदों का ब्योरा

पद का नाम विभाग वेतन स्तर स्वीकृत रिक्तियां

स्टेशन मास्टर ट्रैफिक (ऑपरेटिंग) 6 615

गुड्स ट्रेन मैनेजर ट्रैफिक (ऑपरेटिंग) 5 3423

ट्रैफिक असिस्टेंट (मेट्रो रेलवे) ट्रैफिक (ऑपरेटिंग) 4 59

मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट सुपरवाइजर (CCTS) ट्रैफिक (वाणिज्यिक) 6 161

कनिष्ठ लेखा सहायक सह टाइपिस्ट (JAA) लेखा 5 921

वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट सामान्य 5 638

कुल 5817

एनटीपीसी यूजी के 3,058 पद:

पद का नाम विभाग वेतन स्तर स्वीकृत रिक्तियां

ट्रेन्स क्लर्क ट्रैफिक (ऑपरेटिंग) 2 77

वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क (CCTC) ट्रैफिक (वाणिज्यिक) 3 2424

लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट लेखा 2 394

कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट सामान्य 2 163

कुल 3058

एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल - ग्रेजुएशन।

एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आयु सीमा - 18 वर्ष से 33 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट रहेगी।

ये भी पढ़ें:यहां देखें सभी आरआरबी का एनटीपीसी रिजल्ट व कटऑफ, डायरेक्ट

एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-1 एग्जाम पैटर्न-

फर्स्ट स्टेज सीबीटी सभी पदों के लिए कॉमन होगा, यानी सभी को सीबीटी देना होगा। सीबीटी 90 मिनट का होगा और इसमें 100 प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के, 30 मैथ्स के, 30 जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे। पहले फेज का सीबीटी ही खास होगा, क्योंकि इससे ही उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पहले फेज सीबीटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर से दूसरे फेज सीबीटी के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। सेकेंड स्टेज सीबीटी भी सभी पदों के लिए कॉमन होगा। सेकेंड स्टेज सीबीटी में 90 मिनट का पेपर होगा। सीबीटी में 120 प्रश्न आएंगे।50 प्रश्न जनरल अवेयरस के, 35 मैथ्स के, 35 प्रश्न जनरल जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे।

चयन प्रक्रिया:

- सभी पदों के लिए 2 चरणों में सीबीटी (सीबीटी 1 और सीबीटी 2) होंगे ।

- इसके बाद पद के मुताबिक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) / टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा।

- स्टेशन मास्टर पद के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा।

- वहीं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा।

- गुड्स ट्रेन मैनेजर व सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए दो चरण का सीबीटी होगा। उसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा।

- सीबीटी में एक तिहाई अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।

- दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग वैकेंसी की 15 गुना दर से की जाएगी।

एनटीपीसी यूजी लेवल योग्यता - 12वीं पास।

आयु सीमा - 18 वर्ष से 30 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में एससी व एसटी वर्ग को पांच वर्ष एवं ओबीसी को तीन वर्ष की छूट रहेगी।

एनटीपीसी यूजी लेवल सीबीटी-1 एग्जाम पैटर्न-

- सभी पदों के लिए 2 चरणों में सीबीटी (सीबीटी 1 और सीबीटी 2) होंगे ।

- इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट व जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगी।

- सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।

- फर्स्ट स्टेज सीबीटी सभी पदों के लिए कॉमन होगा। 90 मिनट के सीबीटी में 100 प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न जनरल अवेयरस के, 30 मैथ्स के, 30 जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे।

- सेकेंड स्टेज सीबीटी भी सभी पदों के लिए कॉमन होगा। सेकेंड स्टेज सीबीटी में 90 मिनट का पेपर होगा। सीबीटी में 120 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न जनरल अवेयरस के, 35 मैथ्स के, 35 प्रश्न जनरल जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे।

