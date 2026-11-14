रेलवे में 1688 पदों पर भर्ती की बढ़ी तारीख, अब 15 नवंबर तक करें आवेदन, 12वीं पास के लिए मौका

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

12वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी पाने का मौका

रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 नवंबर 2026 कर दिया गया है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 15 नवंबर ही निर्धारित है

बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,688 पदों को भरा जाएगा। इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के पद शामिल हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किन-किन पदों पर निकली है भर्ती? रेलवे ने अपनी इस ताजा भर्ती के जरिए चार अलग-अलग और बेहतरीन पदों के लिए देश भर के युवाओं से आवेदन मांगे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि किस पद के लिए कितनी सीटें खाली हैं:

कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क : 700 पद

जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट : 600 पद

अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट : 200 पद

ट्रेन्स क्लर्क : 188 पद

कुल- 1688 पद

RRB Railway NTPC Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन 1. सबसे पहले RRB की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing पर जाएं।

2. होमपेज पर जाकर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में RRB NTPC Recruitment 2026 Apply Online लिंक पर क्लिक करें।

3. यहां अपना रजिस्ट्रेशन करें, पंजीकरण संख्या व पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।

4. इसके बाद Application Form पूरा भरें।

5. यहां मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।

6. फिर आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें।

7. नीचे प्रिंट पर क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म की एक फोटोकॉपी निकाल लें।

कितनी मिलेगी सैलरी बात अगर सैलरी की करें, तो इन पदों पर चुने जाने वाले उम्मीदवारों को शुरुआत में 19,900 रुपये से लेकर 21,700 रुपये तक की बेसिक महीने की सैलरी मिलेगी। ध्यान रहे, यह सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर जब रेलवे के तमाम भत्ते (जैसे महंगाई भत्ता, ट्रैवल अलाउंस) जुड़ते हैं, तो महीने के आखिर में हाथ में आने वाली सैलरी काफी अच्छी-खासी बन जाती है।

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जानिए कौन कर सकता है अप्लाई? इस भर्ती के लिए रेलवे आपकी उम्र 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर गिनेगा। नियम बिल्कुल साफ हैं; उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी कायदे-कानून के हिसाब से अलग-अलग वर्गों को उम्र में छूट भी दी गई है -

जनरल और ईडब्ल्यूएस: आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच हुआ हो।

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर): इस कैटेगरी के युवाओं के लिए जन्म की तारीख 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2009 के बीच तय की गई है।