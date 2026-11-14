रेलवे में 1688 पदों पर भर्ती की बढ़ी तारीख, अब 15 नवंबर तक करें आवेदन, 12वीं पास के लिए मौका
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 नवंबर 2026 कर दिया गया है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 15 नवंबर ही निर्धारित है
बता दें कि इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,688 पदों को भरा जाएगा। इनमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के पद शामिल हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किन-किन पदों पर निकली है भर्ती?
रेलवे ने अपनी इस ताजा भर्ती के जरिए चार अलग-अलग और बेहतरीन पदों के लिए देश भर के युवाओं से आवेदन मांगे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि किस पद के लिए कितनी सीटें खाली हैं:
कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क : 700 पद
जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट : 600 पद
अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट : 200 पद
ट्रेन्स क्लर्क : 188 पद
कुल- 1688 पद
RRB Railway NTPC Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन
1. सबसे पहले RRB की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing पर जाएं।
2. होमपेज पर जाकर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में RRB NTPC Recruitment 2026 Apply Online लिंक पर क्लिक करें।
3. यहां अपना रजिस्ट्रेशन करें, पंजीकरण संख्या व पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।
4. इसके बाद Application Form पूरा भरें।
5. यहां मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।
6. फिर आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें।
7. नीचे प्रिंट पर क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म की एक फोटोकॉपी निकाल लें।
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक -
कितनी मिलेगी सैलरी
बात अगर सैलरी की करें, तो इन पदों पर चुने जाने वाले उम्मीदवारों को शुरुआत में 19,900 रुपये से लेकर 21,700 रुपये तक की बेसिक महीने की सैलरी मिलेगी। ध्यान रहे, यह सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर जब रेलवे के तमाम भत्ते (जैसे महंगाई भत्ता, ट्रैवल अलाउंस) जुड़ते हैं, तो महीने के आखिर में हाथ में आने वाली सैलरी काफी अच्छी-खासी बन जाती है।
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जानिए कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए रेलवे आपकी उम्र 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर गिनेगा। नियम बिल्कुल साफ हैं; उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी कायदे-कानून के हिसाब से अलग-अलग वर्गों को उम्र में छूट भी दी गई है -
जनरल और ईडब्ल्यूएस: आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच हुआ हो।
ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर): इस कैटेगरी के युवाओं के लिए जन्म की तारीख 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2009 के बीच तय की गई है।
एससी और एसटी: अगर आप इस वर्ग में आते हैं, तो आपकी जन्म तिथि 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2009 के बीच होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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