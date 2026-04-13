RRB NTPC UG Exam Date 2026: रेलवे ने जारी किया इंटर लेवल परीक्षा का शेड्यूल, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम
RRB NTPC Undergraduate Exam Date 2026 की घोषणा हो गई है। यह परीक्षा मई और जून में आयोजित की जाएगी। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
RRB NTPC Undergraduate Exam Date 2026: भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आखिरकार NTPC Undergraduate (CEN 07/2025) पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-1) की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। अगर आपने भी 12वीं पास योग्यता वाले पदों जैसे जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क या ट्रेन क्लर्क के लिए आवेदन किया था तो अब अपनी तैयारी को आखिरी अंजाम देने का वक्त आ गया है।
मई और जून में होगी परीक्षा
रेलवे द्वारा जारी ताजा नोटिस के मुताबिक, RRB NTPC अंडरग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की शुरुआत 7, 8 और 9 मई 2026 से होगी। इसके बाद दूसरा चरण जून के महीने में चलेगा, जो 13, 14 और 16 से 21 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर तीन अलग-अलग शिफ्टों में संपन्न होगी।
3000 से ज्यादा पदों पर है मुकाबला
बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए रेलवे कुल 3,058 अंडरग्रेजुएट पदों को भरने जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से कमर्शियल सह टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट और लेखा क्लर्क जैसे पद शामिल हैं। ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा पहले ही संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद अब इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थियों की बारी है। प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी है, क्योंकि इन चंद पदों के लिए लाखों उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है।
कब और कैसे मिलेगा एडमिट कार्ड?
नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा की तारीख और शहर (City Intimation) की जानकारी एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले दी जाएगी। वहीं, आधिकारिक एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से 4 दिन पहले RRB की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। छात्र अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
कैसा होता है परीक्षा का पैटर्न
CBT-1 परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस, गणित और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के प्रश्न शामिल होंगे। निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी से सवालों के जवाब दें। रेलवे की इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने साथ ओरिजिनल फोटो आईडी और एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव