RRB NTPC अंडरग्रेजुएट परीक्षा आंसर की 2025 जारी, ऐसे करें डाउनलोड; Direct Link
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार रीजनल वेबसाइट से डाउनलोड कर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं।
RRB NTPC UG Answer Key 2025: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आज, 15 सितंबर 2025 को नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडरग्रेजुएट परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपने-अपने रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB NTPC UG Answer Key 2025: यहां देखें डायरेक्ट लिंक
RRB NTPC UG Answer Key 2025: कब हुई थी परीक्षा
इस साल RRB NTPC परीक्षा का आयोजन 7 अगस्त से 8 सितंबर 2025 के बीच किया गया था। इस परीक्षा का उद्देश्य रेलवे में 3,445 पदों को भरना है। इनमें 2,022 पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 361 पद अकाउंट क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, 990 पद जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट और 72 पद ट्रेन क्लर्क के लिए रखे गए हैं।
RRB NTPC UG Answer Key 2025: आंसर की कैसे डाउनलोड करें?
- संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर उपलब्ध “RRB NTPC Answer Key 2025” लिंक पर क्लिक करें।
- आपके सामने PDF फाइल खुल जाएगी।
- इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
- आपत्ति दर्ज करने का मौका
अगर किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उसके उत्तर पर आपत्ति है, तो वे निर्धारित शुल्क जमा कर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद विषय विशेषज्ञ उन आपत्तियों की जांच करेंगे। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो फाइनल या संशोधित आंसर की जारी की जाएगी। इसी के आधार पर RRB NTPC परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा।