RRB NTPC UG 2025 स्कोरकार्ड जारी, ऐसे देखें अपना रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC अंडरग्रेजुएट रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। 10 जोन का रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह रिजल्ट CBT-1 परीक्षा के लिए है, जो 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच आयोजित हुई थी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3445 पदों पर चयन होना है।

Fri, 21 Nov 2025 05:29 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
RRB NTPC UG Scorecard 2025 Released: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC अंडरग्रेजुएट रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। 10 जोन का रिजल्ट अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह रिजल्ट CBT-1 परीक्षा के लिए है, जो 7 अगस्त से 9 सितंबर के बीच आयोजित हुई थी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3445 पदों पर चयन होना है।जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे अब अपना रिजल्ट PDF, कटऑफ और स्कोरकार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती में इस साल करीब 63 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उनमें से सिर्फ वही आगे CBT-2 में जाएंगे, जिनका नाम शॉर्टलिस्ट में आया है।

कौन-कौन से जो से कितने उम्मीदवार पास हुए?-

सिलीगुड़ी 630

चेन्नई 2919

रांची 1262

चंडीगढ़ 3708

जम्मू 2206

बिलासपुर 2280

गोरखपुर 1803

पटना 242

प्रयागराज 5837

RRB NTPC रिजल्ट लिंक उपलब्ध

सभी RRB जोन ने रिजल्ट PDF डाउनलोड लिंक जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने जोन की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके PDF और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्कोरकार्ड भी जारी- आज यानी 21 नवंबर, शाम 5 बजे के बाद RRB ने NTPC स्कोरकार्ड 2025 भी जारी कर दिया है।

स्कोरकार्ड के माध्यम से सेक्शन-वाइज नंबर, कुल स्कोर, पास/फेल की स्थिति और कटऑफ की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी।

RRB NTPC Result ऐसे करें चेक-

अपने RRB जोन की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

होमपेज पर "Undergraduate Result" लिंक पर क्लिक करें।

रिजल्ट PDF डाउनलोड करें।

PDF खोलकर Ctrl + F दबाएं और अपना रोल नंबर खोजें।

स्कोरकार्ड देखने के लिए लॉगिन करना होगा- रजिस्ट्रेशन नंबर + पासवर्ड से।

CBT-2 कब होगा?-

RRB ने CBT-2 की तारीख अभी घोषित नहीं की है। संभावना है कि परीक्षा अगले साल कराई जाएगी। जल्द ही रेलवे इसकी आधिकारिक तारीख जारी करेगा।

