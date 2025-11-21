RRB NTPC UG Result 2025 OUT , Cut Off : रेलवे एनटीपीसी यूजी रिजल्ट जारी, Direct Link, कटऑफ
RRB NTPC UG Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी रिजल्ट अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुल 51979 अभ्यर्थियों को दूसरे स्टेज के लिए सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल की 3,445 वैकेंसी के लिए 63.27 लाख ने आवेदन किया था जिसमें से 27.55 लाख ने ही एग्जाम दिया था। अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत स्कोर कार्ड आज शाम 5 बजे जारी होगा।
एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट लेवल के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट या सीबीटी-1 परीक्षा 7 अगस्त से 9 सितंबर, 2025 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा की अवधि 90 मिनट थी और प्रश्नों की संख्या 100 थी। इसके बाद 15 सितंबर 2025 को प्रोविजनल आंसर की को जारी किया गया था। उम्मीदवारों को 20 सितंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था।एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएट लेवल के लिए 3445 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
चयन प्रक्रिया-
अब सीबीटी 2 होगा। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट (टीएसटी) होगी।
अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा।
इसके बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा होगी।
कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए दो चरण की सीबीटी होगी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा होगी।
सीबीटी में एक तिहाई अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।
आरआरबी प्रयागराज की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 77.00251
एससी - 72.64041
एसटी- 68.31752
ओबीसी- 76.50024
ईडब्लूएस- 75.98129
कैटेगरी 2
अनारक्षित - 82.69531
एससी - 75.24609
एसटी- 72.22387
ओबीसी- 80.18779
ईडब्लूएस- 81.05807
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 77.65648
एससी- 73.55922
एसटी- - 67.99283
ओबीसी- 76.41004
ईडब्लूएस- 75.77932
कैटेगरी 4
अनारक्षित - 82.01094
एससी - 77.33321
एसटी-
ओबीसी- 78.76441
ईडब्लूएस- 75.98073
आरआरबी पटना की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 84.17508
एससी - 69.68164
एसटी- 52.46586
ओबीसी- 79.99484
ईडब्लूएस- 74.74747
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 80.44107
एससी- 66.00487
एसटी- - 49.21212
ओबीसी-
ईडब्लूएस-
आरआरबी गोरखपुर की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 76.62125
एससी - 67.3085
एसटी- 63.11668
ओबीसी- 75.1165
ईडब्लूएस- 73.98373
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 78.53459
एससी- 71.15167
एसटी- -
ओबीसी- 76.39179
ईडब्लूएस- 75.17415
कैटेगरी 4
अनारक्षित - 77.17407
एससी- 68.87793
एसटी- -
ओबीसी- 75.60134
ईडब्लूएस- -
आरआरबी रांची की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 77.99097
एससी - 64.92068
एसटी- 66.02941
ओबीसी- 75.29783
ईडब्लूएस- 71.85063
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 76.92234
एससी-64.90762
एसटी- -65.99446
ओबीसी- 75.17077
ईडब्लूएस- 71.43354
आरआरबी गुवाहाटी की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 80.75924
एससी - 75.90585
एसटी- 68.60361
ओबीसी- 79.77226
ईडब्लूएस- 78.81319
कैटेगरी 2
अनारक्षित - 79.58648
एससी- 74.75235
एसटी- 68.03284
ओबीसी- 78.85368
ईडब्लूएस- 78.35005
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 78.68696
एससी- 74.10576
एसटी- 66.41817
ओबीसी- 78.3604
ईडब्लूएस- 77.69102
कैटेगरी 4
अनारक्षित - 80.46043
एससी-
एसटी-
ओबीसी- 79.8352
ईडब्लूएस-
RRB NTPC UG CBT 1 Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 रिजल्ट कैसे चेक करें-
1. सबसे पहले कैंडिडेट को आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
2. अब आपको होम पेज पर दिए गए एनटीपीसी यूजी 2025 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको अपनी लॉग इन डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।
4. अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।
5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।
6. इसके बाद आप आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट लेवल रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।
7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के तहत कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 2022, ट्रेन क्लर्क के 72, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 361 और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 990 पदों पर भर्ती होगी। कुल वैकेंसी की संख्या 3445 है।
दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग वैकेंसी की 15 गुना दर से की गई है।
सेकेंड स्टेज सीबीटी में 90 मिनट का पेपर होगा। सीबीटी में 120 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न जनरल अवेयरस के, 35 मैथ्स के, 35 प्रश्न जनरल जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग के होंगे।