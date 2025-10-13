Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़RRB NTPC UG Result 2025: how to check result when declared

आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 जारी होने के बाद ऐसे करें चेक

रेलवे भर्ती बोर्ड (रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स) ने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट रिजल्ट 2025 घोषित नहीं किया है। जो उम्मीदवार नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (अंडरग्रैजुएट) परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे अपना रिजल्ट क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 10:22 AM
रेलवे भर्ती बोर्ड (रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स) ने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट रिजल्ट 2025 घोषित नहीं किया है। जो उम्मीदवार नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (अंडरग्रैजुएट) परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे अपना रिजल्ट क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त और 1, 2, 3, 4, 8, 9 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। प्रोविजनल आंसर की 15 सितंबर 2025 को जारी की गई थी। उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने की विंडो उसी दिन खुली थी और 20 सितंबर 2025 को बंद कर दी गई थी। रिजल्ट जारी होने के बाद, अभ्यर्थी रिजल्ट को rrbcdg.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता पड़ेगी।

रिक्तियों का विवरण

इस भर्ती अभियान के तहत देश भर में कुल 3445 पदों भरे जाएंगे। इनमें शामिल हैं:

कमर्शियल कम टिकट क्लर्क: 2022 पद

अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट: 361 पद

जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट: 990 पद

ट्रेन क्लर्क: 72 पद

रिजल्ट ऐसे करें डाउनलोड-

सबसे पहले आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर उपलब्ध आरआरबी एनटीपीसी यूजी रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें।

एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स भरनी होंगी।

विवरण भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।

रिजल्ट चेक करें और डाउनलोड कर लें।

भविष्य में जरूरत के लिए इसका हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें ताकि रिजल्ट और आगे की चयन प्रक्रिया की जानकारी तुरंत मिल सके।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
