RRB NTPC UG Result 2025 : कब तक जारी होगा रिजल्ट और मेरिट लिस्ट , आगे की प्रक्रिया क्या; जानिए पूरी बात

RRB NTPC UG Result 2025 अक्टूबर में जारी होगा। CBT-II या टाइपिंग टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा होगी। यहां पढ़ें रिजल्ट चेक करने की पूरी जानकारी और भर्ती डिटेल्स।

RRB NTPC UG Result 2025 : रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द ही NTPC UG CBT-1 Result 2025 जारी करने जा रहा है। खबरों के मुताबिक, यह रिजल्ट अक्टूबर 2025 के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

CBT-1 पास करने वाले उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर आपने कमर्शियल कम टिकट क्लर्क या ट्रेन क्लर्क के लिए आवेदन किया है तो आपको CBT-II परीक्षा देनी होगी। वहीं, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट के लिए अगला चरण टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। इन स्टेजेज को पास करने के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे की विभिन्न NTPC पोस्ट्स पर होगी और वे प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवा के लिए भी जिम्मेदार रहेंगे।

RRB NTPC UG Result 2025 : आगे की प्रक्रिया क्या? SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी भी परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर रेलवे की ओर से फ्री स्लीपर क्लास पास प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, CBT-II और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए E-Call Letter भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

RRB NTPC UG Result 2025 : इन पदों पर है भर्तियां इस भर्ती में कुल 3,445 पद निकाले गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,022 पद कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क के लिए हैं। इसके अलावा, 361 पद अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, 990 पद जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट और 72 पद ट्रेन क्लर्क के लिए हैं। ये सभी पद पे लेवल-2 और लेवल-3 के अंतर्गत आते हैं। जहां कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क की शुरुआती सैलरी 21,700 रुपये है, वहीं अन्य पदों पर शुरुआती सैलरी 19,900 रुपये तय है।

RRB NTPC UG Result 2025 : रिजल्ट ऐसे करें डाउनलोड rrbcdg.gov.in पर जाएं।

"NTPC Under Graduate Result 2025" या "NTPC UG Scorecard 2025" पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा डालें।

"Login" पर क्लिक करें और स्क्रीन पर रिजल्ट देखें।

भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड और सेव कर लें।