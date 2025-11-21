RRB NTPC UG Result 2025 OUT: आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट रिजल्ट का लिंक एक्टिव

संक्षेप: RRB NTPC UG Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी रिजल्ट अपने आरआरबी रीजनल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं।

RRB NTPC UG Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी रिजल्ट अपने आरआरबी रीजनल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें कुल 51979 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, ये शार्टविस्ट उम्मीदवार ही अब दूसरे चरण के सीबीटी में शामिल होंगे। रेलवे की यह एक बड़ी परीक्षा थी, जिसके लिए 63 लाख से आवेदन किया था। 27 लाख ने एग्जाम दिया था। अगर आपको पर्सनल स्कोर कार्ड का इंतजार है, तो शाम तक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुल 3445 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कहां चेक कर सकते हैं-Railway RRB NTPC UG Result 2025 RRB चंडीगढ़ : rrbchd.gov.in

RRB इलाहबाद: rrbald.gov.in

RRB मुंबई: rrbmumbai.gov.in

RRB चेन्नई : rrbchennai.gov.in

कब हुआ था एनटीपीसी UG एग्जाम

एनटीपीसी स्नातक परीक्षा अगस्त और सितंबर में कई दिनों में 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त और 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 यूजी परीक्षा देश भर के कई केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा की अवधि 90 मिनट थी और प्रश्नों की संख्या 100 थी। इसके बाद 15 सितंबर 2025 को प्रोविजनल आंसर की को जारी किया गया था। उम्मीदवारों को 20 सितंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था।एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएट लेवल के लिए 3445 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

ऐसे चेक करें रिजल्ट परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट मेरिट लिस्ट 2025 भी जारी करेगा। इसमें चुने गए उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे। मेरिट लिस्ट आधिकारिक आरआरबी पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में रीजनलवाइज होगी।



स्टेप 1: अपने RRB जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं

इसके बाद अंडरग्रेजुएट पोस्ट (CEN 05/2024 या CEN 06/2024) के लिए रिजल्ट लिंक ढूंढें

अब आप वहां दिए गए PDF को खोलें और अपना रोल नंबर चेक करने के लिए सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करें

अंत में स्कोरकार्ड और अलग-अलग मार्क्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉग इन करें