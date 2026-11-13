12वीं पास के लिए रेलवे में 1688 पदों पर भर्ती, फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज, फौरन करें अप्लाई

इस भर्ती अभियान के जरिए कमर्सियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के पदों की रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो फटाफट आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।

12वीं पास के लिए रेलवे में नौकरी पाने का मौका

अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। लेकिन आप मौका चूक सकते हैं, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के 1688 पदों पर भर्ती के लिए आज यानी 13 नवंबर को आवेदन की आखिरी तारीख है। इस भर्ती अभियान के जरिए कमर्सियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के पदों की रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो फटाफट आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती की शुरुआत 15 अक्टूबर 2026 को की गई थी।

किन-किन पदों पर निकली है यह बंपर भर्ती? रेलवे ने अपनी इस ताजा भर्ती के जरिए चार अलग-अलग और बेहतरीन पदों के लिए देश भर के युवाओं से आवेदन मांगे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि किस पद के लिए कितनी सीटें खाली हैं:

कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क : 700 पद

जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट : 600 पद

अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट : 200 पद

ट्रेन्स क्लर्क : 188 पद

कुल- 1688 पद

RRB Railway NTPC Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन 1. सबसे पहले RRB की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing पर जाएं।

2. होमपेज पर जाकर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में RRB NTPC Recruitment 2026 Apply Online लिंक पर क्लिक करें।

3. यहां अपना रजिस्ट्रेशन करें, पंजीकरण संख्या व पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।

4. इसके बाद Application Form पूरा भरें।

5. यहां मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।

6. फिर आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें।

7. नीचे प्रिंट पर क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म की एक फोटोकॉपी निकाल लें।

महत्वपूर्ण तारीख आवेदन शुरू होने की तारीख: 15 अक्टूबर 2026

फॉर्म भरने की आखिरी तारीख: 13 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक)

फीस जमा करने की आखिरी तारीख: 15 नवंबर

फॉर्म में कोई गलती सुधारने की तारीख: 16 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक

कितनी मिलेगी सैलरी बात अगर सैलरी की करें, तो इन पदों पर चुने जाने वाले उम्मीदवारों को शुरुआत में 19,900 रुपये से लेकर 21,700 रुपये तक की बेसिक महीने की सैलरी मिलेगी। ध्यान रहे, यह सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर जब रेलवे के तमाम भत्ते (जैसे महंगाई भत्ता, ट्रैवल अलाउंस) जुड़ते हैं, तो महीने के आखिर में हाथ में आने वाली सैलरी काफी अच्छी-खासी बन जाती है।

जानिए कौन कर सकता है अप्लाई? इस भर्ती के लिए रेलवे आपकी उम्र 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर गिनेगा। नियम बिल्कुल साफ हैं; उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी कायदे-कानून के हिसाब से अलग-अलग वर्गों को उम्र में छूट भी दी गई है -

जनरल और ईडब्ल्यूएस: आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच हुआ हो।

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर): इस कैटेगरी के युवाओं के लिए जन्म की तारीख 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2009 के बीच तय की गई है।

एससी और एसटी: अगर आप इस वर्ग में आते हैं, तो आपकी जन्म तिथि 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2009 के बीच होनी चाहिए।

चयन का पूरा तरीका? इसमें दो चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) लिया जाएगा -

पहला चरण (सीबीटी 1) यह परीक्षा सभी 1,688 पदों के लिए एक जैसी होगी। कंप्यूटर पर कुल 100 सवाल आएंगे, जिन्हें हल करने के लिए आपको पूरे 90 मिनट का समय मिलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल, गणित के 30 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस-रीजनिंग के 30 सवाल पूछे जाएंगे। यह सिर्फ एक छंटनी (स्क्रीनिंग) टेस्ट है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी हर गलत जवाब पर आपका एक-तिहाई (1/3) नंबर काट लिया जाएगा।

दूसरा चरण (सीबीटी 2) जो युवा पहले चरण में मेरिट में जगह बनाएंगे, वो सीबीटी 2 देंगे। कुल वैकेंसियों के मुकाबले करीब 15 गुना युवाओं को इस दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा। इस परीक्षा का स्तर थोड़ा ऊंचा होगा। इसमें 120 सवाल होंगे और समय वही 90 मिनट रहेगा। यहां जनरल अवेयरनेस से 50, गणित से 35 और रीजनिंग से 35 सवाल आएंगे। इस परीक्षा में भी वन-थर्ड नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी, इसलिए तुक्के मारने से बचना होगा।