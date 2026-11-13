12वीं पास के लिए रेलवे में 1688 पदों पर भर्ती, फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज, फौरन करें अप्लाई
इस भर्ती अभियान के जरिए कमर्सियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के पदों की रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो फटाफट आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। लेकिन आप मौका चूक सकते हैं, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के 1688 पदों पर भर्ती के लिए आज यानी 13 नवंबर को आवेदन की आखिरी तारीख है। इस भर्ती अभियान के जरिए कमर्सियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के पदों की रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो फटाफट आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती की शुरुआत 15 अक्टूबर 2026 को की गई थी।
किन-किन पदों पर निकली है यह बंपर भर्ती?
रेलवे ने अपनी इस ताजा भर्ती के जरिए चार अलग-अलग और बेहतरीन पदों के लिए देश भर के युवाओं से आवेदन मांगे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि किस पद के लिए कितनी सीटें खाली हैं:
कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क : 700 पद
जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट : 600 पद
अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट : 200 पद
ट्रेन्स क्लर्क : 188 पद
कुल- 1688 पद
RRB Railway NTPC Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन
1. सबसे पहले RRB की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landing पर जाएं।
2. होमपेज पर जाकर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में RRB NTPC Recruitment 2026 Apply Online लिंक पर क्लिक करें।
3. यहां अपना रजिस्ट्रेशन करें, पंजीकरण संख्या व पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।
4. इसके बाद Application Form पूरा भरें।
5. यहां मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।
6. फिर आवेदन शुल्क का भुगतान कर सबमिट पर क्लिक करें।
7. नीचे प्रिंट पर क्लिक कर एप्लीकेशन फॉर्म की एक फोटोकॉपी निकाल लें।
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के लिए फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक -
भर्ती का नोटिफिकेशन यहां से पढ़ें-
https://www.rrbapply.gov.in/assets/forms/CEN_07_2026_NTPC_UG.pdf
महत्वपूर्ण तारीख
आवेदन शुरू होने की तारीख: 15 अक्टूबर 2026
फॉर्म भरने की आखिरी तारीख: 13 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक)
फीस जमा करने की आखिरी तारीख: 15 नवंबर
फॉर्म में कोई गलती सुधारने की तारीख: 16 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक
कितनी मिलेगी सैलरी
बात अगर सैलरी की करें, तो इन पदों पर चुने जाने वाले उम्मीदवारों को शुरुआत में 19,900 रुपये से लेकर 21,700 रुपये तक की बेसिक महीने की सैलरी मिलेगी। ध्यान रहे, यह सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर जब रेलवे के तमाम भत्ते (जैसे महंगाई भत्ता, ट्रैवल अलाउंस) जुड़ते हैं, तो महीने के आखिर में हाथ में आने वाली सैलरी काफी अच्छी-खासी बन जाती है।
जानिए कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए रेलवे आपकी उम्र 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर गिनेगा। नियम बिल्कुल साफ हैं; उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी कायदे-कानून के हिसाब से अलग-अलग वर्गों को उम्र में छूट भी दी गई है -
जनरल और ईडब्ल्यूएस: आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2009 के बीच हुआ हो।
ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर): इस कैटेगरी के युवाओं के लिए जन्म की तारीख 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2009 के बीच तय की गई है।
एससी और एसटी: अगर आप इस वर्ग में आते हैं, तो आपकी जन्म तिथि 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2009 के बीच होनी चाहिए।
चयन का पूरा तरीका?
इसमें दो चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) लिया जाएगा -
पहला चरण (सीबीटी 1)
यह परीक्षा सभी 1,688 पदों के लिए एक जैसी होगी। कंप्यूटर पर कुल 100 सवाल आएंगे, जिन्हें हल करने के लिए आपको पूरे 90 मिनट का समय मिलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल, गणित के 30 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस-रीजनिंग के 30 सवाल पूछे जाएंगे। यह सिर्फ एक छंटनी (स्क्रीनिंग) टेस्ट है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी हर गलत जवाब पर आपका एक-तिहाई (1/3) नंबर काट लिया जाएगा।
दूसरा चरण (सीबीटी 2)
जो युवा पहले चरण में मेरिट में जगह बनाएंगे, वो सीबीटी 2 देंगे। कुल वैकेंसियों के मुकाबले करीब 15 गुना युवाओं को इस दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा। इस परीक्षा का स्तर थोड़ा ऊंचा होगा। इसमें 120 सवाल होंगे और समय वही 90 मिनट रहेगा। यहां जनरल अवेयरनेस से 50, गणित से 35 और रीजनिंग से 35 सवाल आएंगे। इस परीक्षा में भी वन-थर्ड नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी, इसलिए तुक्के मारने से बचना होगा।
फॉर्म भरते वक्त इन बातों का रखें खास ख्याल
एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक आपके पास आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन का पूरा रिजल्ट होना चाहिए। जो छात्र अभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो इस भर्ती के लिए योग्य नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
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