RRB NTPC UG : रेलवे एनटीपीसी भर्ती के लिए कितने लाख आए आवेदन, चयन कड़ा, एग्जाम सिटी जारी
RRB NTPC UG Exam city : रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर तकनीकी लोकप्रिय वर्ग (एनटीपीसी) स्नातक पूर्व यानी 12वीं स्तर की भर्ती परीक्षा के लिए मंगलवार को परीक्षा शहर की सूची और परीक्षा तिथि जारी कर दी है।
RRB NTPC UG Exam city : रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर तकनीकी लोकप्रिय वर्ग (एनटीपीसी) स्नातक पूर्व यानी 12वीं स्तर की भर्ती परीक्षा के लिए मंगलवार को परीक्षा शहर की सूची और परीक्षा तिथि जारी कर दी है। अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। यह परीक्षा 7 मई से 21 जून के बीच अलग-अलग तिथियों में देशभर के केंद्रों पर होगी। बिहार के अभ्यर्थी मुख्य रूप से आरआरबी पटना, मुजफ्फरपुर, कोलकाता और प्रयागराज जोन से आवेदन करते हैं। 12वीं स्तर में कुछ जोन की सीटें उपलब्ध हैं। इनमें आरआरबी पटना-24 पद, आरआरबी मुजफ्फरपुर-39 पद आरआरबी कोलकाता-499 पद, आरआरबी प्रयागराज 303 पद हैं।
देशभर से 45 लाख आवेदन
देशभर से लगभग 45 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। इसमें जोन में सीटों की संख्या कम होने से दूसरे जोन में बिहार के अभ्यर्थी ज्यादा आवेदन करते हैं। बिहार से सात लाख आवेदन हुए हैं। बोर्ड ने कहा है कि प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से चार दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पंजीकरण संख्या-जन्म तिथि से प्रवेश पत्र निकाल सकेंगे।
दो तरह के पद निकाले गए हैं
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी 2026 के तहत दो तरह के पद निकाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी 12वीं स्तर भर्ती 2026 में कुल सीटें- 3,058 अंडर ग्रेजुएट और स्नातक स्तर के पद 5810 हैं। कुल संख्या 8,868 है।
ALP व टेक्निशियन की भर्ती
भारत सरकार के रेल मंत्रालय अंतर्गत रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 में तकनीशियन पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार, कुल 6,565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) जारी की जाएगी। इससे पहले एएलपी के 11000 से अधिक पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है जिसके आवेदन मई माह में लिए जाएंगे।
1127 पदों पर होगी रेलवे लोको पायलट की भर्ती
देश के विभिन्न रेलवे जोनों में असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों को भरा जाएगा। इसका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन 15 मई 2026 से शुरू होंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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