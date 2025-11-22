RRB NTPC UG Cut Off : आरआरबी पटना की हाई कटऑफ ने चौंकाया, EWS से ऊपर गई OBC कटऑफ
RRB NTPC UG Cut Off: आरआरबी एनटीपीसी यूजी कटऑफ के विश्लेषण से पता चलता है कि आरआरबी पटना की कटऑफ प्रयागराज, भोपाल, चंडीगढ़, गोरखपुर, अजमेर जैसे रेलवे जोनों से भी हाई गई है। कैटेगरी 1 पद के लिए आरआरबी पटना की कटऑफ अनारक्षित वर्ग के लिए 84 से ऊपर पहुंच गई है
RRB NTPC UG Cut Off : रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी यूजी भर्ती परीक्षा के सीबीटी-1 का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया। परिणाम के साथ आरआरबी जोनवाइज और पोस्ट कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी कर दी गई है। कटऑफ के विश्लेषण से पता चलता है कि आरआरबी पटना की कटऑफ प्रयागराज, भोपाल, चंडीगढ़, गोरखपुर, अजमेर जैसे रेलवे जोनों से भी हाई गई है। कैटेगरी 1 पद के लिए आरआरबी पटना की कटऑफ अनारक्षित वर्ग के लिए 84 से ऊपर पहुंच गई है जबकि प्रयागराज, भोपाल, चंडीगढ़, गोरखपुर, अजमेर जैसे रेलवे जोनों में यह कटऑफ करीब 81 तक ही है। इसके अलावा ज्यादातर जोनों में ओबीसी की कटऑफ ईडब्ल्यूएस वर्ग से अधिक रही है। ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण का ओबीसी से ज्यादा फायदा मिला है।
कैटेगरी नंबर, पद और वैकेंसी संख्या
1 - कमर्शियल कम टिकट क्लर्क - 2022
2- अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट - 361
3- जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट - 990
4- ट्रेन क्लर्क - 72
यहां देखें जोन वाइज कटऑफ
यहां देखें जोनवाइज कटऑफ ( RRB NTPC UG Zone Wise Cut off )
आरआरबी पटना की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 84.17508
एससी - 69.68164
एसटी- 52.46586
ओबीसी- 79.99484
ईडब्लूएस- 74.74747
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 80.44107
एससी- 66.00487
एसटी- - 49.21212
ओबीसी-
ईडब्लूएस-
आरआरबी गोरखपुर की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 76.62125
एससी - 67.3085
एसटी- 63.11668
ओबीसी- 75.1165
ईडब्लूएस- 73.98373
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 78.53459
एससी- 71.15167
एसटी- -
ओबीसी- 76.39179
ईडब्लूएस- 75.17415
कैटेगरी 4
अनारक्षित - 77.17407
एससी- 68.87793
एसटी- -
ओबीसी- 75.60134
ईडब्लूएस- -
आरआरबी भोपाल की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 80.19491
एससी - 76.50452
एसटी- 72.48439
ओबीसी- -79.37701
ईडब्लूएस- 79.88081
कैटेगरी 3
अनारक्षित -78.54198
एससी - 75.00527
एसटी- 65.51543
ओबीसी- 77.10253
ईडब्लूएस- 76.33906
कैटेगरी 4
अनारक्षित -78.92239
एससी -
एसटी- 67.97844
ओबीसी-78.56376
ईडब्लूएस- 76.85571
आरआरबी चंडीगढ़ की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 80.52012
एससी - 75.83936
एसटी- 73.97985
ओबीसी- -78.59513
ईडब्लूएस- 78.23818
कैटेगरी 2
अनारक्षित -80.39339
एससी -75.7569
एसटी- 73.47055
ओबीसी- 78.49588
ईडब्लूएस- 78.38092
कैटेगरी 3
अनारक्षित -78.20225
एससी - 74.02002
एसटी- 70.37037
ओबीसी- 76.82937
ईडब्लूएस- 76.30812
कैटेगरी 4
अनारक्षित -80.47138
एससी - 76.92498
एसटी- 73.77338
ओबीसी- 78.6486
ईडब्लूएस- 78.50512
आरआरबी अजमेर की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 81.88382
एससी - 78.966
एसटी- 75.29198
ओबीसी- -
ईडब्लूएस- 80.31185
कैटेगरी 3
अनारक्षित -77.959
एससी -73.95439
एसटी- 71.19944
ओबीसी- 75.28918
ईडब्लूएस- 74.21467
आरआरबी प्रयागराज की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 77.00251
एससी - 72.64041
एसटी- 68.31752
ओबीसी- 76.50024
ईडब्लूएस- 75.98129
कैटेगरी 2
अनारक्षित - 82.69531
एससी - 75.24609
एसटी- 72.22387
ओबीसी- 80.18779
ईडब्लूएस- 81.05807
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 77.65648
एससी- 73.55922
एसटी- - 67.99283
ओबीसी- 76.41004
ईडब्लूएस- 75.77932
कैटेगरी 4
अनारक्षित - 82.01094
एससी - 77.33321
एसटी-
ओबीसी- 78.76441
ईडब्लूएस- 75.98073
आरआरबी रांची की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 77.99097
एससी - 64.92068
एसटी- 66.02941
ओबीसी- 75.29783
ईडब्लूएस- 71.85063
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 76.92234
एससी-64.90762
एसटी- -65.99446
ओबीसी- 75.17077
ईडब्लूएस- 71.43354
आरआरबी गुवाहाटी की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 80.75924
एससी - 75.90585
एसटी- 68.60361
ओबीसी- 79.77226
ईडब्लूएस- 78.81319
कैटेगरी 2
अनारक्षित - 79.58648
एससी- 74.75235
एसटी- 68.03284
ओबीसी- 78.85368
ईडब्लूएस- 78.35005
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 78.68696
एससी- 74.10576
एसटी- 66.41817
ओबीसी- 78.3604
ईडब्लूएस- 77.69102
कैटेगरी 4
अनारक्षित - 80.46043
एससी-
एसटी-
ओबीसी- 79.8352
ईडब्लूएस-
आरआरबी बिलासपुर की कटऑफ
कैटेगरी 1
अनारक्षित - 80.0702
एससी - 70.88203
एसटी- 63.87121
ओबीसी- 76.42717
ईडब्लूएस- 74.6968
कैटेगरी 2
अनारक्षित -79.49928
एससी -70.60402
एसटी- 63.84144
ओबीसी- 76.63465
ईडब्लूएस- 74.68182
कैटेगरी 3
अनारक्षित - 76.3595
एससी- 70.51409
एसटी- - 63.64473
ओबीसी- 76.27908
ईडब्लूएस- 74.33175
एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट लेवल के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट या सीबीटी-1 परीक्षा 7 अगस्त से 9 सितंबर, 2025 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा की अवधि 90 मिनट थी और प्रश्नों की संख्या 100 थी। इसके बाद 15 सितंबर 2025 को प्रोविजनल आंसर की को जारी किया गया था। उम्मीदवारों को 20 सितंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था।एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएट लेवल के लिए 3445 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
चयन प्रक्रिया-
अब सीबीटी 2 होगा। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट (टीएसटी) होगी।
अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा।
इसके बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा होगी।
कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए दो चरण की सीबीटी होगी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा होगी।
सीबीटी में एक तिहाई अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।