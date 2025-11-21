RRB NTPC UG Cut Off : क्या रही रेलवे एनटीपीसी यूजी कटऑफ, देखें जोन वाइज कट ऑफ

संक्षेप: RRB NTPC UG Cut Off : आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल की भर्ती परीक्षा के सीबीटी-1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुल 51979 अभ्यर्थियों को दूसरे स्टेज के लिए सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहां देखें जोन वाइज कटऑफ

Fri, 21 Nov 2025 03:03 PM

RRB NTPC UG Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती परीक्षा के सीबीटी-1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर परिणाण चेक कर सकते हैं। कुल 51979 अभ्यर्थियों को दूसरे स्टेज के लिए सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल की 3,445 वैकेंसी के लिए 63.27 लाख ने आवेदन किया था जिसमें से 27.55 लाख ने ही एग्जाम दिया था। अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत स्कोर कार्ड आज शाम 5 बजे जारी होगा।

यहां देखें जोनवाइज कटऑफ ( RRB NTPC UG Zone Wise Cut off ) आरआरबी प्रयागराज की कटऑफ कैटेगरी 1 अनारक्षित - 77.00251

एससी - 72.64041

एसटी- 68.31752

ओबीसी- 76.50024

ईडब्लूएस- 75.98129

कैटेगरी 2 अनारक्षित - 82.69531

एससी - 75.24609

एसटी- 72.22387

ओबीसी- 80.18779

ईडब्लूएस- 81.05807

कैटेगरी 3 अनारक्षित - 77.65648

एससी- 73.55922

एसटी- - 67.99283

ओबीसी- 76.41004

ईडब्लूएस- 75.77932

कैटेगरी 4 अनारक्षित - 82.01094

एससी - 77.33321

एसटी-

ओबीसी- 78.76441

ईडब्लूएस- 75.98073

आरआरबी पटना की कटऑफ कैटेगरी 1 अनारक्षित - 84.17508

एससी - 69.68164

एसटी- 52.46586

ओबीसी- 79.99484

ईडब्लूएस- 74.74747

कैटेगरी 3 अनारक्षित - 80.44107

एससी- 66.00487

एसटी- - 49.21212

ओबीसी-

ईडब्लूएस-

आरआरबी गोरखपुर की कटऑफ कैटेगरी 1 अनारक्षित - 76.62125

एससी - 67.3085

एसटी- 63.11668

ओबीसी- 75.1165

ईडब्लूएस- 73.98373

कैटेगरी 3 अनारक्षित - 78.53459

एससी- 71.15167

एसटी- -

ओबीसी- 76.39179

ईडब्लूएस- 75.17415

कैटेगरी 4 अनारक्षित - 77.17407

एससी- 68.87793

एसटी- -

ओबीसी- 75.60134

ईडब्लूएस- -

आरआरबी रांची की कटऑफ कैटेगरी 1 अनारक्षित - 77.99097

एससी - 64.92068

एसटी- 66.02941

ओबीसी- 75.29783

ईडब्लूएस- 71.85063

कैटेगरी 3 अनारक्षित - 76.92234

एससी-64.90762

एसटी- -65.99446

ओबीसी- 75.17077

ईडब्लूएस- 71.43354

आरआरबी गुवाहाटी की कटऑफ कैटेगरी 1 अनारक्षित - 80.75924

एससी - 75.90585

एसटी- 68.60361

ओबीसी- 79.77226

ईडब्लूएस- 78.81319

कैटेगरी 2 अनारक्षित - 79.58648

एससी- 74.75235

एसटी- 68.03284

ओबीसी- 78.85368

ईडब्लूएस- 78.35005

कैटेगरी 3 अनारक्षित - 78.68696

एससी- 74.10576

एसटी- 66.41817

ओबीसी- 78.3604

ईडब्लूएस- 77.69102

कैटेगरी 4 अनारक्षित - 80.46043 एससी-

एसटी-

ओबीसी- 79.8352

ईडब्लूएस-

आरआरबी बिलासपुर की कटऑफ कैटेगरी 1 अनारक्षित - 80.0702

एससी - 70.88203

एसटी- 63.87121

ओबीसी- 76.42717

ईडब्लूएस- 74.6968

कैटेगरी 2 अनारक्षित -79.49928

एससी -70.60402

एसटी- 63.84144

ओबीसी- 76.63465

ईडब्लूएस- 74.68182

कैटेगरी 3 अनारक्षित - 76.3595

एससी- 70.51409

एसटी- - 63.64473

ओबीसी- 76.27908

ईडब्लूएस- 74.33175

एनटीपीसी अंडरग्रैजुएट लेवल के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट या सीबीटी-1 परीक्षा 7 अगस्त से 9 सितंबर, 2025 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा की अवधि 90 मिनट थी और प्रश्नों की संख्या 100 थी। इसके बाद 15 सितंबर 2025 को प्रोविजनल आंसर की को जारी किया गया था। उम्मीदवारों को 20 सितंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया था।एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएट लेवल के लिए 3445 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

चयन प्रक्रिया- अब सीबीटी 2 होगा। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट (टीएसटी) होगी।

अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा।

इसके बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा होगी।

कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए दो चरण की सीबीटी होगी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा होगी।