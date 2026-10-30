RRB NTPC UG Result 2026: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-2 के नतीजे घोषित, टाइपिंग टेस्ट कब
रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC अंडर ग्रेजुएट के CBT-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीबीटी-2 में सफल उम्मीदवारों का CBTST टाइपिंग टेस्ट 27 नवंबर 2026 को होगा।
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज (NTPC) अंडर ग्रेजुएट लेवल की दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2) के बहुप्रतीक्षित नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगले पड़ाव यानी टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) में कौन-कौन से उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगर आपने भी 17 सितंबर 2026 को सीबीटी-2 की परीक्षा दी थी तो फौरन अपनी कमर कस लें क्योंकि रेलवे ने आपकी अगली मंजिल की तारीख मुकर्रर कर दी है।
आरआरबी अजमेर की तरफ से जारी की गई ताजा अधिसूचना के मुताबिक, जिन भी उम्मीदवारों ने सीबीटी-2 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उन्हें कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए छांटा गया है। अब इन कामयाब परीक्षार्थियों का अगला और सबसे अहम इम्तिहान 27 नवंबर 2026 को होना संभावित है। रेलवे की यह भर्ती प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और सख्त मानकों पर टिकी है। सीबीटी-2 तो महज एक पड़ाव था, असली चुनौती तो अब टाइपिंग टेस्ट में उंगलियों की रफ्तार दिखाने की होगी। टाइपिंग टेस्ट का नाम सुनते ही कई उम्मीदवारों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इसमें एक-एक गलती बहुत भारी पड़ती है। ऐसे में उम्मीदवारों को अपनी सटीकता और रफ्तार दोनों पर दिन-रात काम करना होगा।
परीक्षा के लिए जरूरी कागजात कब मिलेंगे?
अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि परीक्षा के लिए जरूरी कागजात कब मिलेंगे? रेलवे भर्ती बोर्ड ने इसका भी पूरा खाका तैयार कर रखा है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी एकदम सटीक समय पर मुहैया कराई जाएगी। आपकी परीक्षा किस शहर में होने वाली है, इसकी जानकारी देने वाली 'सिटी इंटीमेशन स्लिप' परीक्षा से तकरीबन 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाएगी। वहीं, आपका ई-कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से महज 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। रेलवे की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भी एसएमएस के जरिए पल-पल की अपडेट भेजी जाएगी। फिर भी मेरी आपको यही हिदायत है कि आप लगातार आरआरबी की वेबसाइट पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें।
कैसे देखें अपना रिजल्ट?
अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आपको अपने संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in/ पर जाना होगा। वहां होमपेज पर ही आपको 'NTPC Under Graduate CEN 07/2025 Result' का लिंक नजर आ जाएगा। जैसे ही आप उस स्कोरकार्ड और CBTST क्वालिफाइंग स्टेटस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, सिस्टम आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि मांगेगा। लॉगिन करते ही आपका पूरा कच्चा-चिट्ठा आपकी स्क्रीन पर होगा। भविष्य में किसी भी तरह की कागजी परेशानी से बचने के लिए इसे फौरन डाउनलोड करें और इसका एक साफ प्रिंटआउट निकालकर अपने पास महफूज रख लें।
बोर्ड ने इस बात को भी शीशे की तरह साफ कर दिया है कि आखिर CBTST के लिए उम्मीदवारों का चयन किस बुनियाद पर हुआ है। दरअसल, यह पूरी शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी-2 में मिले अंकों की मेरिट पर आधारित है। हालांकि, इसमें एक बड़ी शर्त यह भी है कि उम्मीदवार को अपने समुदाय (Community) की सीबीटी-1 वाली कटऑफ को भी पार करना जरूरी था। जो उम्मीदवार आरक्षण का फायदा उठाकर इस चरण तक पहुंचे हैं, जैसे OBC-NCL, SC, ST, EWS, PwBD, या भूतपूर्व सैनिक, उन्हें आगे की पूरी चयन प्रक्रिया में अपनी ही आरक्षित श्रेणी का हिस्सा माना जाएगा।
टाइपिंग प्रैक्टिस है जरूरी
अक्सर कुछ उम्मीदवार सीबीटी-2 पास करने के बाद यह मान बैठते हैं कि उनकी रेलवे की नौकरी अब पक्की हो गई है, लेकिन रेलवे ने इस मुगालते को भी जड़ से दूर कर दिया है। आधिकारिक नोटिस में साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए चुना जाना किसी भी हाल में रेलवे में नौकरी की अंतिम गारंटी नहीं है। आगे होने वाले सबसे अहम चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए उम्मीदवारों को सीबीटी-2 और सीबीटी-ST दोनों के प्रदर्शन के आधार पर परखा जाएगा। अगर नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी मोड़ पर आपके दस्तावेजों में जरा सी भी हेराफेरी, जानकारी में झोल या कोई अनुचित तरीका सामने आता है, तो आपकी उम्मीदवारी को उसी वक्त रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए पूरी ईमानदारी और लगन के साथ टाइपिंग परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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