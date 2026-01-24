RRB NTPC UG CBT-2 रिजल्ट 2025 जारी, यहां देखें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिंक

संक्षेप: RRB NTPC UG CBT-2 रिजल्ट 2025 जारी हो चुका है। उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय RRB पोर्टल से स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।

Jan 24, 2026 07:18 pm IST

RRB NTPC UG CBT-2 Result , RRB NTPC UG CBT-2 Scorecard : रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट (UG) CBT-2 परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद अब उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड देखकर यह जान सकते हैं कि उनका अगला पड़ाव क्या होगा। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, उनके लिए अब चयन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने जा रहा है।

रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC UG CBT-2 रिजल्ट 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 20 दिसंबर 2025 को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2) में हिस्सा लिया था, वे अब अपने-अपने क्षेत्रीय RRB पोर्टल पर जाकर परिणाम देख सकते हैं।

RRB ने साफ किया है कि परिणाम के साथ ही उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड PDF भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे लॉगिन करके डाउनलोड किया जा सकता है।

ऐसे डाउनलोड करें RRB NTPC UG CBT-2 स्कोरकार्ड उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

होमपेज पर RRB NTPC UG Scorecard PDF के लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

लॉगिन करते ही आपका RRB NTPC UG स्कोरकार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें। स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी RRB NTPC UG Scorecard 2025 में उम्मीदवार से जुड़ी कई अहम जानकारियां दर्ज होंगी। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, कुल प्राप्त अंक, रैंक, पास या फेल की स्थिति और अन्य जरूरी विवरण शामिल होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

इन आधिकारिक वेबसाइट्स से देखें रिजल्ट उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्र के अनुसार नीचे दी गई RRB वेबसाइट्स पर जाकर NTPC UG CBT-2 रिजल्ट 2025 और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

RRB इलाहाबाद - rrbald.gov.in

RRB बेंगलुरु - rrbbnc.gov.in

RRB भोपाल - rrbbpl.nic.in

RRB भुवनेश्वर - rrbbbs.gov.in

RRB बिलासपुर - rrbbilaspur.gov.in

RRB चंडीगढ़ - rrbcdg.gov.in

RRB चेन्नई - rrbchennai.gov.in

RRB गोरखपुर - rrbgkp.gov.in

RRB गुवाहाटी - rrbguwahati.gov.in

RRB जम्मू - rrbjammu.nic.in

RRB कोलकाता - rrbkolkata.gov.in

RRB मालदा - rrbmalda.gov.in

RRB मुंबई - rrbmumbai.gov.in

RRB मुजफ्फरपुर - rrbmuzaffarpur.gov.in

RRB पटना - rrbpatna.gov.in

RRB रांची - rrbranchi.gov.in

RRB सिकंदराबाद - rrbsecunderabad.nic.in

RRB सिलीगुड़ी - rrbsiliguri.org

RRB तिरुवनंतपुरम - rrbthiruvananthapuram.gov.in

आगे क्या होगा जो उम्मीदवार RRB NTPC UG CBT-2 परीक्षा 2025 में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें अब चयन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा। इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट (TST) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) शामिल हैं। इन चरणों में सफल उम्मीदवारों का ही अंतिम चयन किया जाएगा।